OM : un club de Ligue des champions prêt à passer à l’attaque pour Gouiri !

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

L’Olympique de Marseille pourrait bientôt être confronté à un choix difficile concernant Amine Gouiri. L’attaquant olympien serait courtisé par un club qualifié pour la prochaine Ligue des champions, alors que Pierre-Emerick Aubameyang a déjà quitté le club phocéen.

Un mystérieux prétendant européen pour Gouiri

Le mercato de l’OM pourrait encore réserver quelques surprises dans le secteur offensif. Selon les informations de La Provence, une équipe qui disputera la Ligue des champions cette saison s’intéresse sérieusement à Amine Gouiri.

L’identité de cette formation n’a pas encore filtré, mais son intérêt serait bien réel. Aucune offre concrète n’aurait toutefois été transmise aux dirigeants marseillais pour le moment.

Le dossier n’en serait donc qu’à son commencement. Une première proposition pourrait néanmoins obliger l’OM à se positionner rapidement sur l’avenir de son attaquant.

❗️Amine Gouiri est courtisé par une équipe qui va disputer la Ligue des Champions cette saison.



Très intéressé, le club, dont l’identité n'a pas filtré, n'a pas encore fait d'offre concrète pour le marseillais.



[🥈@laprovence] pic.twitter.com/enh5DWqcSR — Massilia Zone (@MassiliaZone) July 29, 2026

La piste Naples peut-elle revenir sur la table ?

Lors des premières semaines du mercato, plusieurs rumeurs avaient fait état d’un intérêt prononcé de Naples pour Amine Gouiri. Le club italien pourrait-il être ce mystérieux prétendant évoqué par La Provence ?

Pour l’instant, aucun élément ne permet de l’affirmer. Le nom du champion d’Italie avait cependant régulièrement été associé à l’ancien Rennais, dont le profil semble susciter l’intérêt de plusieurs formations européennes.

Estimé à 28 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, Gouiri représente l’une des plus importantes valeurs marchandes de l’effectif marseillais, aux côtés d’Igor Paixão. Une offre conséquente pourrait donc permettre à l’OM de réaliser une belle opération financière.

L’OM peut-il se permettre de perdre son buteur ?

Si une vente peut sembler intéressante sur le plan économique, elle pourrait fragiliser encore davantage le secteur offensif marseillais. Pierre-Emerick Aubameyang a déjà quitté l’OM, laissant une place importante à combler dans l’attaque olympienne.

Se séparer également d’Amine Gouiri obligerait Grégory Lorenzi à recruter au moins un nouvel avant-centre capable de devenir rapidement une référence. Le risque serait important, surtout si le départ intervenait tardivement dans le mercato.

Tout dépendra certainement du montant éventuellement proposé par ce club mystère et de la volonté du joueur. Pour le moment, aucune offre n’est arrivée sur le bureau des dirigeants marseillais. Mais après Aubameyang, l’OM va devoir tout faire pour éviter de perdre un autre buteur majeur.