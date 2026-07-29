Suite au départ en prêt de Rémy Labeau-Lascary à Auxerre, les supporters souhaitent voir le RC Lens recruter un remplaçant en attaque au mercato.

Le prêt de Rémy Labeau-Lascary à l’AJ Auxerre continue de faire réagir du côté du RC Lens. Pour une très large majorité des supporters lensois, le club artésien doit désormais recruter un nouvel attaquant avant la fin du mercato.

Une attente très forte des supporters du RC Lens

But! a ainsi proposé un sondage aux supporters du RC Lens avec une question simple : « Lens doit-il recruter un remplaçant à Rémy Labeau-Lascary ? »

Le résultat est sans appel :

OUI : 85,7 %

NON : 14,3 %

Ce plébiscite illustre les inquiétudes des supporters concernant les solutions offensives dont dispose Dino Toppmöller à quelques semaines de la reprise. Avec le départ de Labeau-Lascary, une option supplémentaire disparaît dans le secteur offensif.

Arévalo déjà pisté en attaque ?

Même si le jeune attaquant manquait encore de régularité, son potentiel et sa capacité à dynamiter les défenses faisaient de lui une solution appréciée. La pression monte donc pour Jean-Louis Leca, déjà actifs sur plusieurs pistes offensives comme Jeremy Arévalo (Stuttgart, 21 ans).

Plusieurs noms circulent depuis plusieurs semaines, mais aucun renfort n’a encore été officialisé. Au vu de ce sondage, les supporters du RC Lens ont déjà rendu leur verdict : ils attendent désormais une recrue capable de compenser le départ de Rémy Labeau-Lascary et d’apporter davantage de concurrence dans le secteur offensif.