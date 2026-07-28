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FRANCE

RC Lens Mercato : après Labeau-Lascary, un nouveau départ est acté !

Par Fabien Chorlet - 28 Juil 2026, 14:35
Erawan Garnier sous le maillot du RC Lens

Le RC Lens et le SC Bastia auraient trouvés un accord pour le prêt d’Erawan Garnier en Corse.

Après Rémy Labeau-Lascary, officiellement prêté ce lundi à l’AJ Auxerre, un autre joueur de l’effectif du RC Lens devrait partir en prêt. Il s’agit d’Erawan Garnier.

Garnier vers un prêt à Bastia !

Selon les informations du journaliste corse Julien Pernici, le jeune ailier droit des Sang et Or devrait être prêté pour une saison au Sporting Club de Bastia, pensionnaire de Ligue 2 cette saison. En fin de contrat en juin 2027, le Franco-Thaïlandais ne devrait pas être prolongé par le club artésien à l’issue de la saison.

Âgé de 20 ans, Erawan Garnier a rejoint le RC Lens à l’été 2025 en provenance de l’Olympique Lyonnais. International thaïlandais, il s’est principalement illustré avec l’équipe réserve des Sang et Or, sans parvenir à s’imposer durablement dans le groupe professionnel. Ce prêt en Corse pourrait ainsi lui permettre d’engranger du temps de jeu et de relancer sa progression à un échelon compétitif.

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