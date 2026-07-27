Selon Le Phocéen, le Bayer Leverkusen discute avec l’OM pour un transfert de Facundo Medina. Une solution pour attirer Martin Terrier à Marseille ?

Le mercato de l’OM pourrait bien prendre une nouvelle tournure dans les prochains jours. Alors que le Bayer Leverkusen discute avec Marseille pour Facundo Medina, cette opération pourrait indirectement relancer le dossier Martin Terrier, toujours très apprécié du côté de la Canebière.

L’OM serait en négociation avec le Bayer Leverkusen pour Facundo Medina.



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Selon Le Phocéen, le club allemand a ouvert des discussions avec l’OM pour recruter le défenseur argentin. Arrivé récemment à Marseille, Medina conserve une belle cote sur le marché, notamment grâce à son profil de défenseur gaucher capable d’évoluer dans une défense à trois comme dans une ligne à quatre.

Leverkusen revient à la charge pour Medina

L’intérêt du Bayer Leverkusen n’est pas nouveau. Le club allemand suivait déjà Medina lorsqu’il évoluait au RC Lens et apprécie particulièrement ses qualités techniques ainsi que sa polyvalence. De son côté, l’OM ne souhaite pas brader son joueur. Les dirigeants marseillais veulent récupérer l’intégralité de leur investissement, estimé autour d’une vingtaine de millions d’euros, afin d’éviter une moins-value seulement quelques mois après son arrivée. Pour l’heure, aucune formule définitive n’a encore été trouvée entre les deux clubs, mais les discussions sont bien lancées.

Une opportunité pour attirer Terrier ?

Une vente de Medina pourrait toutefois offrir davantage de marge de manœuvre à Grégory Lorenzi, désormais chargé du recrutement marseillais. Le directeur sportif connaît parfaitement le dossier Martin Terrier, ancien joueur du Stade Rennais et profil apprécié par plusieurs membres du projet olympien. L’attaquant du Bayer Leverkusen ne serait pas insensible à un retour en Ligue 1, notamment pour des raisons familiales, avec une préférence déjà évoquée pour le Stade Rennais. Mais l’OM pourrait tenter de profiter de la situation pour avancer ses pions. Reste désormais à savoir si le départ de Medina permettrait réellement de financer une offensive pour Terrier. Le dossier pourrait devenir l’un des feuilletons majeurs de la fin de mercato marseillaise.