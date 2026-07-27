À LA UNE DU 27 JUIL 2026
[09:00]ASSE, FC Nantes : la concurrence fait déjà rage en Ligue 2 
[08:00]OM Mercato : le silence de Lorenzi cache un énorme coup ! 
[07:00]ASSE : Ian Cathro rassure enfin les supporters des Verts
[06:00]ASSE Mercato : une nouvelle recrue va vite devenir le futur chouchou des supporters 
[00:00]Real Madrid : Mbappé a fait une petite infidélité à Ester Exposito !
[23:30]FC Barcelone : Flick réserve une énorme surprise à Koundé à son retour
[23:00]Stade Rennais Mercato : un nouveau chouchou de Franck Haise affole l’Europe ! 
[22:30]OM : coup de tonnerre pour Habib Beye !
[22:00]ASSE, FC Nantes Mercato : les Verts et les Canaris s’opposent déjà en L2
[21:30]OM, Stade Rennais, LOSC Mercato : Lepaul peut faire basculer le dossier Terrier ! 

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM Mercato : le silence de Lorenzi cache un énorme coup ! 

Par Bastien Aubert - 27 Juil 2026, 08:00
Grégory Lorenzi (OM)

Le début du mercato de l’OM inquiète une partie des supporters. Pourtant, la discrétion actuelle du club pourrait être totalement assumée par Grégory Lorenzi, le nouveau directeur sportif marseillais.

Depuis l’ouverture du marché des transferts, l’OM s’est surtout illustré dans le sens des départs. Alors que Bruno Genesio attend encore des renforts pour renforcer son effectif, aucune recrue n’a encore été annoncée par le club phocéen.

Lorenzi, spécialiste du mercato dans l’ombre

Une situation qui commence à faire naître des interrogations chez les supporters, habitués à voir l’OM être très actif sur le mercato. Mais cette absence de mouvement visible pourrait correspondre à la méthode de travail du nouveau patron sportif marseillais. Ancien architecte du projet du Stade Brestois, Grégory Lorenzi est réputé pour son fonctionnement très discret. Le compte X Brest On Air, qui connaît parfaitement les coulisses du club breton, a expliqué à Massilia Zone comment travaillait le dirigeant.

« Grégory Lorenzi est quelqu’un d’assez méfiant, à la limite de la paranoïa. À Brest, personne n’avait vraiment d’informations sur les transferts car il n’avait confiance autour de lui. Les gens de la communication découvraient les recrues au moment du shooting, ils étaient convoqués au stade 15 minutes avant. Personne n’avait vraiment d’information et je ne suis pas certain que le président était au courant de tous les transferts », a expliqué le représentant de Brest On Air.

La même méthode appliquée à l’OM ?

Cette manière de fonctionner pourrait donc expliquer le silence actuel autour du mercato olympien. Dans un environnement aussi exposé que Marseille, où la moindre rumeur prend rapidement de l’ampleur, Lorenzi semble vouloir avancer sans laisser filtrer la moindre information.

Pour l’instant, difficile de savoir quelles pistes sont réellement travaillées par l’OM. Mais une chose est certaine : le club respecte parfaitement la doctrine de son nouveau directeur sportif, avec un mercato totalement verrouillé en coulisses. Les supporters devront donc peut-être patienter avant de découvrir les premiers coups de Lorenzi à Marseille.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos OM : toutes les infos foot