Le début du mercato de l’OM inquiète une partie des supporters. Pourtant, la discrétion actuelle du club pourrait être totalement assumée par Grégory Lorenzi, le nouveau directeur sportif marseillais.

Depuis l’ouverture du marché des transferts, l’OM s’est surtout illustré dans le sens des départs. Alors que Bruno Genesio attend encore des renforts pour renforcer son effectif, aucune recrue n’a encore été annoncée par le club phocéen.

Lorenzi, spécialiste du mercato dans l’ombre

Une situation qui commence à faire naître des interrogations chez les supporters, habitués à voir l’OM être très actif sur le mercato. Mais cette absence de mouvement visible pourrait correspondre à la méthode de travail du nouveau patron sportif marseillais. Ancien architecte du projet du Stade Brestois, Grégory Lorenzi est réputé pour son fonctionnement très discret. Le compte X Brest On Air, qui connaît parfaitement les coulisses du club breton, a expliqué à Massilia Zone comment travaillait le dirigeant.

« Grégory Lorenzi est quelqu’un d’assez méfiant, à la limite de la paranoïa. À Brest, personne n’avait vraiment d’informations sur les transferts car il n’avait confiance autour de lui. Les gens de la communication découvraient les recrues au moment du shooting, ils étaient convoqués au stade 15 minutes avant. Personne n’avait vraiment d’information et je ne suis pas certain que le président était au courant de tous les transferts », a expliqué le représentant de Brest On Air.

La même méthode appliquée à l’OM ?

Cette manière de fonctionner pourrait donc expliquer le silence actuel autour du mercato olympien. Dans un environnement aussi exposé que Marseille, où la moindre rumeur prend rapidement de l’ampleur, Lorenzi semble vouloir avancer sans laisser filtrer la moindre information.

Pour l’instant, difficile de savoir quelles pistes sont réellement travaillées par l’OM. Mais une chose est certaine : le club respecte parfaitement la doctrine de son nouveau directeur sportif, avec un mercato totalement verrouillé en coulisses. Les supporters devront donc peut-être patienter avant de découvrir les premiers coups de Lorenzi à Marseille.