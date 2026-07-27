À LA UNE DU 27 JUIL 2026
[13:20]OM : un proche de Benatia prié de quitter la Commanderie !
[13:00]ASSE : un nouveau cador passe à l’action pour Lucas Stassin !
[12:40]FC Nantes : un joueur met Kita face à ses responsabilités !
[12:20]PSG : Barcola plus cher que Mbappé ? Le prix affolant fixé par Paris !
[12:00]ASSE : Ian Cathro ouvre la porte à deux invités surprise !
[11:40]FC Barcelone : un transfert à 100 M€ vire au clash avec l’Atlético !
[11:20]OM : Pablo Longoria prêt à inclure une pépite argentine pour récupérer Medina ?
[11:00]PSG : après l’échec Yan Diomandé, Paris proche de boucler sa nouvelle recrue !
[10:26]ASSE : Kilmer Sports prépare encore du très lourd sur le mercato !
[10:00]PSG Mercato : bientôt 200 M€ dans les caisses de Paris !

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE, FC Nantes : la concurrence fait déjà rage en Ligue 2 

Par Bastien Aubert - 27 Juil 2026, 09:00
Zoumana Camara (MHSC)

Si l’ASSE et le FC Nantes seront favoris pour retrouver la Ligue 1 en fin de saison prochaine, les autres têtes d’affiche s’activent aussi.

L’ASSE et le FC Nantes ne seront pas tout seuls en Ligue 2.  Derrière les deux clubs historiques, plusieurs prétendants affichent déjà leurs ambitions sur le mercato estival et construisent des effectifs capables de rivaliser.

Montpellier avance avec de l’expérience

Parmi les concurrents les plus actifs, Montpellier s’est rapidement positionné. Le club héraultais a déjà officialisé quatre recrues, dont Florian Tardieu. Le milieu de terrain de 33 ans possède une solide expérience des montées puisqu’il a déjà réussi deux accessions en Ligue 1 dans sa carrière, avec Troyes en 2021 puis l’ASSE en 2024.

Le MHSC a également renforcé son secteur défensif avec Daylam Meddah (23 ans), pilier de la défense de Pau la saison dernière. L’international malien Mamadou Camara (25 ans) et le jeune Daryll Benlahlou (19 ans), prêté par l’Olympique Lyonnais, viennent compléter ce recrutement. Une stratégie qui ressemble à celle de Nantes : miser sur des joueurs connaissant les exigences de la Ligue 2 tout en ajoutant quelques profils à potentiel.

Metz et Reims avancent aussi

Autre prétendant sérieux à la montée, le FC Metz s’est montré plus calme depuis l’ouverture du mercato. Les Grenats ont néanmoins enregistré l’arrivée de Florian Miguel (29 ans). Le défenseur gauche possède une belle expérience du football français avec 58 matchs de Ligue 1 disputés sous le maillot de Nîmes et 93 rencontres de Ligue 2 avec Tours. Metz a aussi conservé Giorgi Abuashvili. Le buteur géorgien de 23 ans a été prêté une saison supplémentaire en Moselle afin de poursuivre son adaptation. À Reims, le mercato est particulièrement animé dans les deux sens. Le club champenois a réalisé plusieurs ventes importantes, notamment celles d’Ewen Jaouen vers Newcastle pour 28,5 millions d’euros et de Patrick Zabi au Paris FC pour 25 millions d’euros. 

Avec ces revenus, le Stade de Reims a largement renforcé son effectif en enregistrant déjà huit arrivées. Parmi les nouveaux visages, Tom Ritzy Hülsmann (22 ans) arrive en provenance du Bayern Munich. Le latéral gauche Daouda Guindo (23 ans) apporte son expérience de la Ligue des champions avec Salzbourg, tandis que Sambou Soumano (25 ans) vient renforcer l’attaque. L’attaquant sénégalais connaît déjà la Ligue 2 après avoir remporté le championnat avec Lorient en 2025 et possède également une expérience récente en Ligue 1. Avec l’ASSE, Nantes, Montpellier, Metz et Reims, la Ligue 2 2026-2027 s’annonce particulièrement relevée. Les Verts misent sur des paris internationaux, les Canaris sur l’expérience, tandis que leurs concurrents construisent eux aussi des effectifs ambitieux. La saison prochaine pourrait donc offrir une véritable bataille entre plusieurs anciens pensionnaires de l’élite pour décrocher les précieux billets vers la Ligue 1.

ASSEFC Nantes

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos foot : ASSE, FC Nantes