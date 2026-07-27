Si l’ASSE et le FC Nantes seront favoris pour retrouver la Ligue 1 en fin de saison prochaine, les autres têtes d’affiche s’activent aussi.

L’ASSE et le FC Nantes ne seront pas tout seuls en Ligue 2. Derrière les deux clubs historiques, plusieurs prétendants affichent déjà leurs ambitions sur le mercato estival et construisent des effectifs capables de rivaliser.

Montpellier avance avec de l’expérience

Parmi les concurrents les plus actifs, Montpellier s’est rapidement positionné. Le club héraultais a déjà officialisé quatre recrues, dont Florian Tardieu. Le milieu de terrain de 33 ans possède une solide expérience des montées puisqu’il a déjà réussi deux accessions en Ligue 1 dans sa carrière, avec Troyes en 2021 puis l’ASSE en 2024.

Le MHSC a également renforcé son secteur défensif avec Daylam Meddah (23 ans), pilier de la défense de Pau la saison dernière. L’international malien Mamadou Camara (25 ans) et le jeune Daryll Benlahlou (19 ans), prêté par l’Olympique Lyonnais, viennent compléter ce recrutement. Une stratégie qui ressemble à celle de Nantes : miser sur des joueurs connaissant les exigences de la Ligue 2 tout en ajoutant quelques profils à potentiel.

Metz et Reims avancent aussi

Autre prétendant sérieux à la montée, le FC Metz s’est montré plus calme depuis l’ouverture du mercato. Les Grenats ont néanmoins enregistré l’arrivée de Florian Miguel (29 ans). Le défenseur gauche possède une belle expérience du football français avec 58 matchs de Ligue 1 disputés sous le maillot de Nîmes et 93 rencontres de Ligue 2 avec Tours. Metz a aussi conservé Giorgi Abuashvili. Le buteur géorgien de 23 ans a été prêté une saison supplémentaire en Moselle afin de poursuivre son adaptation. À Reims, le mercato est particulièrement animé dans les deux sens. Le club champenois a réalisé plusieurs ventes importantes, notamment celles d’Ewen Jaouen vers Newcastle pour 28,5 millions d’euros et de Patrick Zabi au Paris FC pour 25 millions d’euros.

Avec ces revenus, le Stade de Reims a largement renforcé son effectif en enregistrant déjà huit arrivées. Parmi les nouveaux visages, Tom Ritzy Hülsmann (22 ans) arrive en provenance du Bayern Munich. Le latéral gauche Daouda Guindo (23 ans) apporte son expérience de la Ligue des champions avec Salzbourg, tandis que Sambou Soumano (25 ans) vient renforcer l’attaque. L’attaquant sénégalais connaît déjà la Ligue 2 après avoir remporté le championnat avec Lorient en 2025 et possède également une expérience récente en Ligue 1. Avec l’ASSE, Nantes, Montpellier, Metz et Reims, la Ligue 2 2026-2027 s’annonce particulièrement relevée. Les Verts misent sur des paris internationaux, les Canaris sur l’expérience, tandis que leurs concurrents construisent eux aussi des effectifs ambitieux. La saison prochaine pourrait donc offrir une véritable bataille entre plusieurs anciens pensionnaires de l’élite pour décrocher les précieux billets vers la Ligue 1.