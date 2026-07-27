Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Si le PSG devrait annoncer plusieurs recrues cette semaine, le club de la capitale a déjà réalisé des coups très juteux dans le sens des départs.

Le PSG pourrait réaliser un mercato historique dans le sens des ventes. Alors que plusieurs recrues sont attendues dans les prochains jours, le club de la capitale a déjà enregistré des revenus XXL grâce aux départs de plusieurs joueurs.

La barre des 200 M€ bientôt atteinte au PSG ?

Cet été, le PSG n’a pas seulement travaillé sur le renforcement de son effectif. Le club parisien s’est également montré très efficace dans la gestion de ses départs. Les ventes de Gonçalo Ramos, Randal Kolo Muani et Kang-In Lee ont déjà rapporté 165 millions d’euros dans les caisses parisiennes. Une somme considérable qui confirme la nouvelle stratégie du club : valoriser ses joueurs et réaliser de grosses opérations sur le marché des transferts.

Et ce total pourrait encore grimper dans les prochaines semaines. Selon les dernières tendances du mercato parisien, un départ d’Ibrahim Mbaye pourrait permettre au PSG d’atteindre une barre symbolique. Avec cette nouvelle opération, Paris pourrait franchir le cap des 200 millions d’euros de ventes sur un seul mercato estival.

Le PSG prépare désormais ses renforts

Une performance rare qui offrirait au club une marge de manœuvre importante pour finaliser ses propres recrutements et poursuivre le renouvellement de son effectif. Si le PSG s’est montré particulièrement actif dans le sens des départs, le club n’a pas oublié le secteur des arrivées.

Plusieurs recrues sont attendues prochainement afin de compléter le groupe de Luis Enrique. Après avoir rempli les caisses, Paris va désormais devoir transformer cette puissance financière en renforts capables de maintenir le club au plus haut niveau.