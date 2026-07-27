ASSE : Kilmer Sports prépare encore du très lourd sur le mercato !

Particulièrement active depuis le début du mercato, l’AS Saint-Étienne a déjà enregistré cinq recrues payantes. Kilmer Sports Ventures continue d’investir pour construire l’effectif de Ian Cathro, mais les nombreux départs n’ont encore presque rien rapporté. À l’heure actuelle, la facture nette approche donc les huit millions d’euros.

Plus de 8 M€ potentiellement investis sur cinq recrues

L’ASSE n’a pas attendu les dernières semaines du mercato pour passer à l’action. Les dirigeants stéphanois ont déjà déboursé entre 7,7 et 8,2 millions d’euros afin de renforcer plusieurs secteurs de jeu.

Le transfert le plus important concerne pour le moment Thierno Ballo. Le milieu offensif en provenance de Wolfsberger AC aurait coûté entre 2,5 et 3 M€. Il devance Jakob Breum, recruté au Go Ahead Eagles pour environ 2,2 M€.

Sohaib Naïr, Mamour Ndiaye et Aron Csongvai ont, quant à eux, été recrutés pour près d’un million d’euros chacun.

Joueur Poste Provenance Montant estimé Sohaib Naïr Défenseur central EA Guingamp 1 M€ Jakob Breum Milieu offensif Go Ahead Eagles 2,2 M€ Mamour Ndiaye Gardien Sarpsborg 08 1 M€ Thierno Ballo Milieu offensif / ailier Wolfsberger AC Entre 2,5 et 3 M€ Aron Csongvai Milieu défensif AIK Stockholm Environ 1 M€ Pierre Ekwah Milieu Watford Retour de prêt Lucas Reynaud Attaquant Stade Brestois Premier contrat professionnel

Au total, les cinq transferts payants représentent donc un investissement compris entre 7,7 et 8,2 M€. Pierre Ekwah est revenu de son prêt à Watford sans nouvelle indemnité, tandis que Lucas Reynaud a signé son premier contrat professionnel.

Des départs nombreux, mais presque aucune recette

Si les Verts sont parvenus à alléger leur effectif, ces nombreux mouvements n’ont pas encore permis de renflouer les caisses. La seule indemnité connue provient de Beres Owusu, dont l’option d’achat aurait été levée par le Grazer AK pour environ 250 000 euros.

Les transferts d’Issiaka Touré et d’Enzo Mayilla n’ont pas été accompagnés d’un montant officiel. Plusieurs joueurs sont également partis libres, en prêt ou à l’issue de leur passage temporaire dans le Forez.

Joueur Destination Nature du départ Montant connu Beres Owusu Grazer AK Option d’achat levée Environ 250 000 € Issiaka Touré SC Aubagne Air Bel Transfert Non communiqué Enzo Mayilla USL Dunkerque Transfert Non communiqué Axel Dodote Pau FC Prêt 0 € Jebryl Sahraoui SC Aubagne Air Bel Prêt 0 € Jibril Othman Aviron Bayonnais Départ 0 € Florian Tardieu Montpellier HSC Départ libre 0 € Brice Maubleu Pau FC Départ libre 0 € Karim Cissé SC Aubagne Air Bel Départ libre 0 € Yanis Mimoun Lusitanos Saint-Maur Départ libre 0 € Abdoulaye Kanté Middlesbrough Fin de prêt 0 € Aboubaka Soumahoro Hambourg SV Fin de prêt 0 €

En tenant uniquement compte des montants actuellement connus, Saint-Étienne affiche ainsi une dépense nette comprise entre 7,45 et 7,95 M€. Cette balance pourrait légèrement évoluer si les transferts de Touré et Mayilla ont généré des indemnités ou des bonus non dévoilés.

Plusieurs ventes pourraient rééquilibrer la balance

Cette photographie financière reste toutefois provisoire. Le groupe retenu pour le stage de préparation confirme que plusieurs joueurs ne font plus partie des plans de Ian Cathro et pourraient être transférés avant la fermeture du marché.

Igor Miladinovic, Ebenezer Annan, Aïmen Moueffek, Mickaël Nadé ou encore Djylian N’Guessan figurent parmi les éléments susceptibles de partir. Contrairement aux premiers départs enregistrés, certaines de ces opérations pourraient rapporter des sommes plus importantes à l’ASSE.

La direction stéphanoise espère donc désormais réussir son dégraissage tout en valorisant des joueurs encore sous contrat. Une ou deux ventes pourraient permettre de réduire significativement le déficit actuel.

L’ASSE n’a pas terminé ses emplettes

Kilmer Sports Ventures pourrait également continuer à investir. Selon Evect, l’ASSE cherche toujours à recruter dans le secteur offensif ainsi qu’au poste de latéral gauche. Une réflexion existe également concernant l’arrivée d’un nouveau latéral droit.

Le coût définitif du mercato stéphanois sera donc probablement bien supérieur aux quelque huit millions d’euros déjà engagés. Tout dépendra désormais de la capacité des dirigeants à vendre les joueurs indésirables et à négocier leurs prochaines recrues.

Pour l’instant, le constat est clair : l’ASSE a investi entre 7,7 et 8,2 M€ et présente une balance nette négative comprise entre 7,45 et 7,95 M€. Kilmer Sports Ventures continue de mettre les moyens, mais le mercato des Verts est encore loin d’être terminé.

Kilmer Sports pourrait encore disposer d’une belle marge

Malgré une dépense déjà comprise entre 7,7 et 8,2 M€, l’ASSE pourrait être encore loin d’avoir épuisé son enveloppe estivale. Lors du précédent mercato, Kilmer Sports Ventures avait investi environ 25 millions d’euros pour renforcer l’effectif stéphanois, alors même que le club évoluait en Ligue 2.

Si les propriétaires canadiens décident d’allouer un budget similaire cet été, les Verts pourraient théoriquement disposer d’une marge supplémentaire proche de 17 millions d’euros, sans même tenir compte des éventuelles ventes à venir. Une estimation qui doit néanmoins être nuancée puisque le budget exact fixé par la direction n’a pas été communiqué.

Cette capacité d’investissement permettrait à l’ASSE de recruter les renforts offensifs et les latéraux encore réclamés par Ian Cathro. Les ventes de plusieurs joueurs placés sur la liste des départs pourraient également offrir une marge de manœuvre supplémentaire. Après cinq recrues payantes, le mercato stéphanois semble donc encore loin d’être terminé.