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FRANCE

OM : Genesio, un grand non à l’ASSE !

Par Bastien Aubert - 26 Juil 2026, 18:30
Bruno Genesio (OM)

On a demandé à des Lyonnais de réagir à la nomination de Bruno Genesio à l’OM. Le constat est clair : il peut signer partout tout sauf l’ASSE ! 

La nomination de Bruno Genesio sur le banc de l’OM continue de faire réagir. Du côté de Lyon, où l’entraîneur français a laissé une trace importante, une chose ressort clairement : s’il pouvait rejoindre n’importe quel club rival, l’ASSE aurait été le choix le plus sensible.

Genesio à Marseille, un choix qui passe à Lyon

Après son passage à l’OL, Bruno Genesio conserve une belle image auprès de plusieurs observateurs lyonnais. Sa nomination à l’OM n’a donc pas provoqué une grande polémique dans la capitale des Gaules. Pour Gilles Rousset, ancien gardien et ex-adjoint de Genesio en Chine puis au Stade Rennais, le technicien possède les qualités nécessaires pour gérer un environnement aussi particulier que Marseille. « Il est très humain, très proche des gens. Il a l’approbation de son groupe, il génère l’adhésion de tous, est généreux. Le seul ennemi infréquentable, c’est Saint-Étienne », a-t-il expliqué à L’Équipe.

Pour les Lyonnais interrogés par L’Équipe, le véritable sujet n’est donc pas Marseille, mais bien l’idée de voir Bruno Genesio rejoindre l’ennemi historique stéphanois. Gilles Rousset estime toutefois que l’OM représente déjà un immense défi pour l’ancien entraîneur de l’OL : « Entraîner l’OM, cela représente quelque chose. Ce n’est pas un club lambda. Tu ne peux pas imaginer la ferveur et l’attente. Il avait peut-être besoin de ça pour enchaîner. Il est suffisamment armé pour gérer la pression en interne. C’est l’extérieur qui peut être dangereux, les supporters. C’est un pari, un risque. »

La rivalité avec Saint-Étienne reste particulière

De son côté, Thierry Boirivent, président de la section Rouge et Bleu, partage cette vision. Pour lui, l’arrivée de Genesio à Marseille n’a rien de choquant, contrairement à une éventuelle arrivée chez les Verts. « Bruno Genesio à Marseille, ça ne me fait ni chaud ni froid. Le seul endroit où ça m’aurait un peu piqué, c’est Saint-Étienne. Là, l’OM, ça fait partie de la vie d’un entraîneur. Il y a bien une rivalité entre ces deux clubs », a-t-il confié. Avant d’ajouter : « Mais je prends cette décision comme une étape. Disons que c’est un club un peu moins tranquille que l’OL. »

À Marseille, Bruno Genesio va désormais découvrir un contexte totalement différent. Entre les attentes élevées des supporters, la pression médiatique et l’obligation de résultats, l’ancien coach lyonnais devra rapidement imposer sa méthode. Un défi qui ne semble pas effrayer ses anciens proches, même si tous s’accordent sur un point : l’OM n’est pas un club comme les autres.

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