Impressionnant depuis le début de la préparation estivale, le Stade Rennais pourrait accueillir le retour de Valentin Rongier (31 ans) plus tôt que prévu.

Victime d’une fracture du nez en pleine préparation estivale, Valentin Rongier pourrait finalement retrouver les terrains beaucoup plus vite que prévu avec le Stade Rennais.

Rongier déjà proche d’un retour au Stade Rennais !

Alors que Franck Haise doit encore composer sans plusieurs internationaux revenus tardivement de la Coupe du Monde 2026, cette nouvelle constitue un véritable soulagement pour le technicien rennais. Selon L’Équipe, le capitaine du Stade Rennais ne devrait manquer que le prochain match de préparation face à Galatasaray.

Sauf contretemps, Valentin Rongier pourrait donc être opérationnel pour la reprise de la Ligue 1 début août, avec le choc très attendu entre le Stade Rennais et le Paris Saint-Germain en ligne de mire.

Haise retrouve toutes ses forces vives

Le Stade Rennais poursuit sa montée en puissance malgré plusieurs absences importantes. Les mondialistes Brice Samba, Breel Embolo, Seko Fofana et Mousa Al-Tamari ne sont pas encore pleinement intégrés au groupe, tandis que la recrue offensive Eliezer Mayenda continue sa montée en régime.

Malgré ces indisponibilités, les premiers matches de préparation ont confirmé les progrès du collectif rennais sous les ordres de Franck Haise. Le retour rapide de Valentin Rongier représenterait donc un renfort de poids avant le début du championnat et offrirait au Stade Rennais un leader supplémentaire pour lancer sa saison dans les meilleures conditions.