Encore buteur pendant la préparation du Stade Rennais, Esteban Lepaul (26 ans) impressionne déjà son entraîneur Franck Haise.

Esteban Lepaul poursuit son impressionnant début de préparation avec le Stade Rennais. Encore buteur samedi contre le Club Bruges (2-1), l’attaquant de 26 ans confirme qu’il sera l’une des principales armes offensives de Franck Haise cette saison.

Haise déjà sous le charme de Lepaul

En trois rencontres amicales, Lepaul a trouvé le chemin des filets à trois reprises. Après Caen puis Guingamp, il a récidivé face au champion de Belgique en ouvrant le score d’une tête parfaitement placée sur un centre de Sebastian Szymanski. L’ancien entraîneur du RC Lens ne cache plus son admiration pour son avant-centre, auteur de 21 buts la saison dernière :

« Même si ça lui arrivera – et ça lui est déjà arrivé – de ne pas en marquer pendant quelques matches, Estéban est un buteur. C’est un garçon qui travaille, qui sait se remettre en question. J’espère qu’il va rester comme ça très longtemps, parce que ça va lui permettre de gravir encore et encore les échelons. » En pleine confiance, Lepaul n’a d’ailleurs pas hésité à tenter sa chance à plusieurs reprises de loin et aurait même pu inscrire un deuxième but sans une intervention de Yann Sommer.

Le onze du matin n’a pas convaincu Haise

Si Franck Haise est ressorti satisfait de la prestation de ses titulaires contre Bruges, il n’en a pas été de même quelques heures plus tôt. Le onze du Stade Rennais aligné face à Saint-Malo s’est incliné 3-1 et a clairement déçu le technicien rennais. Haise n’a d’ailleurs pas masqué son agacement : « Quand on voit les deux matchs du jour, on sait pourquoi il y en a qui ont joué ce matin et d’autres cet après-midi. (…) Oui cet après-midi c’était très positif. » Face à Bruges, dans l’après-midi, le Stade Rennais a affiché un visage séduisant malgré une préparation moins avancée que celle de son adversaire. Franck Haise s’est montré agréablement surpris par le niveau affiché.

« Connaissant la qualité de Bruges, je ne pensais pas qu’on serait aussi prêts, a-t-il analysé avec le sourire. En face, ils avaient deux semaines d’avance sur nous dans la prépa et c’est une équipe qui joue la Ligue des champions. On n’a tourné qu’à douze (joueurs de champ), donc je savais qu’on souffrirait un peu en fin de match, mais même en souffrant, on n’a pas été trop embêtés et on a réussi à chercher le deuxième but. » Entre un Esteban Lepaul déjà irrésistible et un groupe qui monte en puissance, le Stade Rennais semble avancer dans la bonne direction… même si certains joueurs ont visiblement perdu des points aux yeux de leur entraîneur.