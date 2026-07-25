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FRANCE

OM Mercato : Aguerd renvoyé au Stade Rennais ! 

Par Bastien Aubert - 25 Juil 2026, 12:40
Nayef Aguerd (Maroc)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Nayef Aguerd (30 ans) pourrait quitter l’OM au mercato estival… pour rester en Ligue 1 ? 

L’avenir de Nayef Aguerd à l’OM s’inscrit de plus en plus en pointillés. Un an seulement après son arrivée sur la Canebière, le défenseur international marocain pourrait quitter le club phocéen dès cet été, alors que plusieurs formations du Golfe suivraient attentivement sa situation.

Aguerd n’est plus intransférable à l’OM 

Selon La Provence, la direction marseillaise aurait ouvert la réflexion autour de l’avenir du Lion de l’Atlas. Arrivé à Marseille l’été dernier en provenance de West Ham dans le cadre d’une opération estimée à environ 23 millions d’euros, Aguerd n’est désormais plus considéré comme intransférable.

La première saison du défenseur marocain à l’OM a notamment été perturbée par une blessure aux adducteurs. Ce pépin physique l’a empêché d’enchaîner régulièrement les rencontres et a pesé sur son temps de jeu ainsi que sur sa continuité au sein du onze marseillais.

« On m’en parle depuis fin juin »

Dans ce contexte, plusieurs clubs du Golfe seraient à l’affût et suivraient de près l’évolution du dossier. Ces formations pourraient passer à l’offensive au cours du mercato estival si l’OM confirme sa volonté d’envisager un départ du joueur.

Autre destination qui pourrait percer pour Aguerd : le Stade Rennais ! Passé dans les rangs du club breton entre 2020 et 2022, le défenseur marocain pourrait y être renvoyé cet été devant le blocage pour Charlie Cresswell ! « On m’en parle depuis fin juin après pas publié sur lui car j’ai moins d’info que sur Martin Terrier », a glissé l’insider Jonathan sur X. Cela ne devrait pas calmer les rumeurs…

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