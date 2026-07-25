Le FC Nantes pourrait tenir une promesse de remonter directement en Ligue 1 à la fin de la saison à venir.

Le FC Nantes espère retrouver immédiatement la Ligue 1. Pour y parvenir, les Canaris ont recruté plusieurs joueurs rompus aux joutes de la Ligue 2, à commencer par Mathieu Cafaro (29 ans), qui pourrait bientôt entrer dans l’histoire du championnat. En s’engageant à Nantes cet été, le milieu offensif de 29 ans s’est offert une nouvelle occasion de démontrer son savoir-faire dans la course à la montée.

Cafaro vise un record historique

Mathieu Cafaro possède déjà un CV impressionnant en Ligue 2. Le nouveau joueur des Canaris a décroché trois accessions en Ligue 1 au cours de sa carrière :

avec le Stade de Reims en 2018 ;

avec l’AS Saint-Étienne en 2024 ;

avec le Paris FC en 2025.

Une quatrième montée avec le FC Nantes lui permettrait d’égaler le record absolu, actuellement détenu par douze joueurs.

Un cercle très fermé en Ligue 2

Douze joueurs seulement ont réussi à monter quatre fois en Ligue 1 au cours de leur carrière. Parmi eux, un seul a réalisé cet exploit avec le même club : Nicolas Seube, qui avait accompagné le SM Caen vers l’élite en 2004, 2007, 2010 et 2014. Ce record constitue désormais l’objectif personnel de Mathieu Cafaro, qui pourrait écrire une nouvelle page de l’histoire de la Ligue 2 en cas de réussite avec les Canaris.

Plusieurs membres de ce cercle fermé se sont également illustrés par leurs titres de champion de Ligue 2. Benjamin Nivet, Nicolas Florentin et Matthieu Saunier ont remporté le championnat à deux reprises. Le record appartient toutefois à Felipe Saad et Geoffrey Doumeng, sacrés champions de Ligue 2 à trois reprises chacun :

Felipe Saad : Évian (2011), Strasbourg (2017) et Lorient (2020) ;

Geoffrey Doumeng : Nancy (2005), Valenciennes (2006) et Lens (2009).

Le FC Nantes mise sur l’expérience

Avec le recrutement de Mathieu Cafaro, le FC Nantes ne cache pas ses ambitions. Le club mise sur un joueur qui connaît parfaitement les exigences de la Ligue 2 et qui a déjà prouvé, à plusieurs reprises, qu’il savait accompagner une équipe vers la montée. Si les Canaris retrouvent l’élite dès cette saison, Cafaro rejoindra l’un des clubs les plus prestigieux du championnat français en égalant un record historique.