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FRANCE

ASSE, FC Nantes Mercato : les Verts et les Canaris se frottent les mains pour Pablo Pagis

Par Bastien Aubert - 22 Juil 2026, 18:30
Pablo Pagis (Paris FC)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Un concurrent de l’ASSE et du FC Nantes en Ligue 2 pourrait se dégarnir en raison du transfert de Pablo Pagis au Paris FC cet été.

Le mercato de Pablo Pagis pourrait avoir des conséquences bien au-delà du Paris FC. En quête d’un nouvel attaquant après plusieurs départs, le FC Lorient s’intéresse à un buteur de Ligue 2. 

Lorient veut piocher à Rodez pour remplacer Pagis 

Après les départs de Bamba Dieng et surtout de Pablo Pagis, transféré au Paris FC, le FC Lorient cherche à renforcer rapidement son secteur offensif. Avec une marge de manœuvre financière limitée, les Merlus se tournent vers la Ligue 2 afin de dénicher leur futur avant-centre.

Selon Jeunes Footeux, Lorient suit de très près Ibrahima Baldé, l’attaquant de Rodez. Auteur de 12 buts la saison dernière en championnat, le joueur de 23 ans s’est imposé comme l’une des révélations offensives de Ligue 2. Formé au RC Lens, il est désormais sous contrat avec Rodez jusqu’en 2028.

Une bonne nouvelle pour l’ASSE et le FC Nantes

Si Baldé verrait d’un bon œil une opportunité d’évoluer en Ligue 1, Rodez ne compte pas faciliter son départ. Le club aveyronnais, protégé par un contrat longue durée, disposerait d’une solide position dans les négociations et pourrait réclamer une indemnité importante. D’autant que l’AJ Auxerre et le SC Braga suivent également le dossier.

En cas de départ d’Ibrahima Baldé, Rodez perdrait l’un de ses principaux atouts offensifs avant le début de la saison. Une perspective qui pourrait faire les affaires de l’ASSE et du FC Nantes, deux candidats à la remontée en Ligue 1, qui verraient ainsi l’un de leurs concurrents directs considérablement affaibli.

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