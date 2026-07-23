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FRANCE

ASSE Mercato : les Verts officialisent un nouveau départ

Par Fabien Chorlet - 23 Juil 2026, 13:56
Jibril Othman sous le maillot de l'ASSE

L’ASSE a annoncé ce jeudi le départ de Jibril Othman. Le Tunisien était au club depuis ses huit ans.

Un nouveau joueur quitte l’AS Saint-Étienne. Il s’agit de Jibril Othman. Le club forézien a officialisé ce jeudi le départ de l’attaquant de 22 ans. Apparu à cinq reprises avec l’équipe première, l’avant-centre tunisien va désormais tenter de relancer sa carrière sous les couleurs de l’Aviron Bayonnais, pensionnaire de National 1, où il espère bénéficier d’un temps de jeu plus conséquent pour poursuivre sa progression.

Othman a passé 14 ans chez les Verts

« Natif de Saint-Étienne et joueur de l’ASSE depuis l’école de football qu’il a rejointe à l’âge de huit ans, Jibril Othman quitte le club du Forez après avoir tout connu en Vert. Des U9 aux professionnels, en passant par la préformation, le buteur s’est offert cinq apparitions avec l’équipe première au cours de son parcours stéphanois. Âgé de 22 ans, Jibril Othman rejoint désormais un nouveau projet sous les couleurs de l’Aviron Bayonnais, pensionnaire de National. L’AS Saint-Étienne lui souhaite pleine réussite pour ce nouveau challenge ! », peut-on lire sur le communiqué du club stéphanois.

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