ASSE : Cathro encense ses Verts après les Rangers et donne des nouvelles de Ferreira

Découvrez la réaction de Ian Cathro après la défaite encourageante de l’ASSE face aux Glasgow Rangers (2-1) en match amical.

Pour son troisième match de préparation, l’AS Saint-Étienne s’est inclinée ce mercredi soir sur la pelouse des Glasgow Rangers (2-1). Malgré cette défaite, les hommes de Ian Cathro ont livré une prestation très encourageante. Solides dans les duels, cohérents dans le jeu et inspirés offensivement, les Verts ont sans doute signé leur match le plus abouti depuis le début de leur préparation estivale.

« Il y a eu du positif »

Après la rencontre, Ian Cathro, qui avait annoncé que ce rendez-vous face aux Rangers constituerait un premier véritable révélateur de cette préparation estivale, s’est montré satisfait de la prestation de son équipe. « L’un des points positifs, c’est que nous n’avons pas de blessure à signaler sur ce match où on voulait passer de 45 minutes de temps de jeu à 60, voire 70 minutes pour certains joueurs. C’était un match intense face à un bon adversaire qui nous a opposé le niveau de difficulté qu’on recherchait. Le plus important, c’est le travail que ce match nous a donné », a confié l’entraîneur de l’ASSE.

« Il y a eu du positif ce (mercredi) soir et je ne veux pas être rabat-joie mais on doit accepter qu’un processus est en cours et qu’il prend du temps. La dernière fois qu’on s’est parlé, vous étiez peut-être moins convaincus, mais on travaille et progresse chaque jour dans cette étape de construction qui va être importante pour le prochain chapitre qu’on a à écrire. Voir les choses sur lesquelles on travaille apparaître un peu plus concrètement sur le terrain, c’est positif bien sûr. C’est un pas de plus vers l’avant, surtout contre un adversaire de qualité qui sait mettre de l’intensité », a-t-il ajouté.

Cathro rassure pour Ferreira

Ian Cathro a, par ailleurs, donné des nouvelles plutôt rassurantes de Joao Ferreira, sorti sur blessure à la 69e minute et remplacé par Strahinja Stojkovic. « J’ai l’impression qu’il s’agit plus d’un contact que d’une blessure, mais on va s’en assurer avec le staff médical. »