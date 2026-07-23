Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Courtisé par plusieurs clubs e Ligue 1 au mercato, Kévin Danois (22 ans) pourrait quitter l’AJ Auxerre contre une somme record cet été.

Kévin Danois pourrait bien quitter l’AJ Auxerre contre un montant record. Selon Sébastien Vidal, Hull City n’a pas abandonné la piste du joueur de l’AJ Auxerre malgré le refus d’une première proposition estimée à 15 millions d’euros.

Plusieurs clubs de Ligue 1 à l’affût

Le promu en Premier League préparerait même une nouvelle offensive afin de convaincre les dirigeants auxerrois. Une opération qui pourrait permettre à Hull City de réaliser le plus gros transfert de son histoire. Avant cette accélération anglaise, plusieurs formations françaises avaient manifesté leur intérêt pour Kévin Danois.

Le Stade Rennais, l’OL, l’OM et le LOSC figuraient parmi les clubs les plus attentifs à la situation du milieu de terrain de 22 ans. Son profil séduit : jeune, expérimenté malgré son âge et capable d’apporter de l’impact dans l’entrejeu.

Auxerre face à un choix majeur

Sous contrat avec l’AJ Auxerre, Kévin Danois représente un actif important pour le club bourguignon. Après une première offre refusée, les prochaines semaines pourraient être décisives.

Si Hull City revient avec une proposition supérieure, l’AJA pourrait difficilement ignorer un montant qui deviendrait historique. Pour les clubs français intéressés, cette offensive anglaise représente forcément une mauvaise nouvelle : la concurrence financière de la Premier League risque de rendre le dossier beaucoup plus compliqué.