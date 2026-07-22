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FRANCE

RC Lens : en plein mercato, Baidoo prend une décision totalement inattendue ! 

Par Bastien Aubert - 22 Juil 2026, 20:00
Samson Baidoo (RC Lens)

Samson Baidoo (22 ans), courtisé en ce mercato estival, a partagé un moment très personnel salué par les supporters du RC Lens. 

Alors que le mercato estival bat son plein et que l’actualité du RC Lens est rythmée par les rumeurs de départs et d’arrivées, Samson Baidoo a choisi de faire parler de lui pour une tout autre raison. Le défenseur central autrichien de 22 ans a partagé un moment particulièrement important de sa vie personnelle sur les réseaux sociaux.

Baidoo annonce son baptême

Une publication qui a rapidement suscité de nombreuses réactions positives de la part des supporters sang et or. Sur son compte Instagram, le défenseur du RC Lens a révélé avoir été baptisé à l’âge de 22 ans ! Le défenseur a partagé plusieurs clichés de cette journée très symbolique, entouré de ses proches, accompagnés d’un message empreint de foi et d’émotion. Une publication loin des traditionnelles photos d’entraînement ou de vacances qui a rapidement attiré l’attention des supporters du RC Lens.

Dans les commentaires, de nombreux fans lensois ont tenu à féliciter leur joueur. Messages de soutien, encouragements et félicitations se sont multipliés sous la publication du défenseur, les supporters saluant une décision profondément personnelle assumée publiquement. Dans une période où les réseaux sociaux sont souvent le théâtre de polémiques, cette annonce a été accueillie avec beaucoup de bienveillance par la communauté artésienne.

Un été mouvementé pour le RC Lens

Cette parenthèse personnelle intervient dans un contexte particulier pour le RC Lens. Le club nordiste poursuit sa reconstruction sous les ordres de Dino Toppmöller, avec plusieurs mouvements attendus d’ici la fin du mercato. Les dirigeants continuent de renforcer l’effectif tout en restant attentifs aux nombreuses sollicitations concernant certains cadres. Samson Baidoo, lui, fait partie des joueurs sur lesquels le Racing compte s’appuyer cette saison. Arrivé avec l’étiquette d’un défenseur prometteur, il poursuit progressivement son intégration dans le projet du RC Lens.

À quelques semaines de la reprise du championnat, cette publication montre également un joueur visiblement épanoui en dehors des terrains. Une stabilité personnelle qui pourrait constituer un atout supplémentaire au moment d’aborder une saison importante sous les couleurs du RC Lens. Les supporters espèrent désormais voir cette sérénité se traduire également sur la pelouse, où Baidoo aura l’occasion de confirmer tout le potentiel aperçu depuis son arrivée en Artois.

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