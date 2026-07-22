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Stade Rennais Mercato : pluie de mauvaises nouvelles pour Haise avec son chouchou du Mondial ! 

Par Bastien Aubert - 22 Juil 2026, 19:30
Kojo Peprah Oppong (Ghana)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Dans les petits papiers de Franck Haise au Stade Rennais, Kojo Peprah Oppong (OGC Nice, 22 ans) est sollicité en Turquie au mercato.

Le Stade Rennais continue de surveiller le marché des défenseurs centraux mais une de ses pistes prioritaires pourrait se compliquer sérieusement.

Trabzonspor se positionne pour Oppong

Dans les petits papiers de Franck Haise, Kojo Peprah Oppong est désormais suivi de près par un club turc. Alors que le Stade Rennais apprécie fortement le profil du défenseur de l’OGC Nice, la concurrence commence à apparaître. Selon le média turc Takvim, Trabzonspor a pris des renseignements sur Kojo Peprah Oppong afin de renforcer sa défense.

Aucune offre officielle n’aurait encore été transmise, mais l’intérêt serait concret et des discussions pourraient rapidement débuter. Présent avec le Ghana lors de la Coupe du Monde 2026, le défenseur de 22 ans a vu sa cote progresser. Ses performances ont attiré l’attention de plusieurs clubs européens, alors que le Stade Rennais le considère comme une option sérieuse pour renforcer la charnière de Franck Haise en cas d’échec pour Charlie Cresswell. 

L’OGC Nice n’est pas obligé de vendre

Arrivé sur la Côte d’Azur l’été dernier en provenance de Norrköping pour environ 2,5 millions d’euros, Oppong s’est rapidement imposé. Le défenseur ghanéen a disputé 41 rencontres toutes compétitions confondues la saison dernière, inscrivant également un but. Sous contrat avec l’OGC Nice jusqu’en juin 2029, il offre une position confortable à ses dirigeants. Les Aiglons n’ont aucune obligation de céder leur joueur et pourraient réclamer une belle indemnité. 

Sa valeur est actuellement estimée à environ 10 millions d’euros par Transfermarkt. Avec le blocage du dossier Charlie Cresswell, le Stade Rennais avait activé plusieurs alternatives dont Oppong et Ismaël Doukouré. Mais l’intérêt de Trabzonspor ajoute une difficulté supplémentaire dans un dossier où Franck Haise espérait avancer rapidement. Le SRFC devra donc se montrer convaincant s’il veut attirer son chouchou défensif du Mondial.

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