Stade Rennais Mercato : un autre club que Rennes tient la corde pour Cresswell

C’est Crystal Palace, et plus le Stade Rennais, qui serait en pole pour recruter le défenseur central de Toulouse, Charlie Cresswell.

Plus les jours passent, plus Charlie Cresswell semble s’éloigner du Stade Rennais. Alors que le défenseur central anglais et le club breton se sont entendus sur les bases d’un contrat, les dirigeants rennais peinent toujours à trouver un accord avec leurs homologues toulousains concernant l’indemnité de transfert.

Crystal Palace en pole devant Rennes pour Cresswell ?

Mauvaise nouvelle pour le Stade Rennais, Crystal Palace, intéressé depuis plusieurs mois par Charlie Cresswell, insisterait également pour recruter l’ancien joueur de Leeds, si l’on en croit les informations du journaliste anglais Alan Nixon.

Le vainqueur de la dernière Ligue Europa Conférence aurait fait du défenseur toulousain sa priorité pour remplacer Maxence Lacroix, en partance pour Chelsea. Le club désormais entraîné par Pierre Sage tiendrait même la corde dans ce dossier, Charlie Cresswell ayant une préférence pour un retour en Premier League, où il a déjà disputé cinq matchs avec Leeds lors de la saison 2021-2022.