Stade Rennais Mercato : énorme rebondissement dans le dossier Cresswell !

Malgré des négociations qui traînent en longueur, le Stade Rennais serait toujours tout proche de boucler le dossier Charlie Cresswell (Toulouse FC).

En quête d’un patron en défense centrale pour compenser le départ de Jérémy Jacquet, transféré à Liverpool, le Stade Rennais a fait de Charlie Cresswell (Toulouse FC) sa priorité absolue, tandis qu’Ismaël Doucouré (RC Strasbourg) représente son plan B. Mais les négociations avec le TFC s’éternisent pour le transfert du défenseur central anglais, les deux clubs peinant encore à s’entendre sur les modalités de l’opération.

Cresswell toujours tout proche de Rennes ?

Alors que Rennes aurait déjà trouvé un accord contractuel avec le joueur formé à Leeds, ce dernier avait été annoncé, il y a quelques jours, tout proche du club breton par le journaliste de Foot Mercato Santi Aouna ainsi que par le compte X et insider du Stade Rennais @jonathan35001. Depuis, le dossier semble toutefois s’être quelque peu refroidi, Toulouse faisant durer les discussions afin d’obtenir les meilleures conditions possibles.

Mais Santi Aouna persiste et a confirmé son information sur X selon laquelle le Stade Rennais et Toulouse seraient en passe de trouver un accord global pour le transfert de Charlie Cresswell autour d’une transaction avoisinant les 28 millions d’euros, bonus compris.