À LA UNE DU 19 JUIL 2026
[13:55]PSG Mercato : Koundé (FC Barcelone) proposé, la réponse de Paris est déjà tombée !
[13:30]OM Mercato : Genesio vend la mèche sur de premières recrues
[13:05]ASSE Mercato : c’est confirmé pour ce défenseur central belge !
[12:40]Stade Rennais Mercato : un autre club que Rennes tient la corde pour Cresswell
[12:15]FC Nantes Mercato : cinq nouvelles recrues en approche ? 
[11:50]PSG Mercato : c’est confirmé pour la troisième recrue !
[11:25]OM Mercato : Lorenzi craque pour un Brésilien à 8 M€ !
[11:00]Une révélation du Mondial 2026 signe en L1, le LOSC officialise sa 3e recrue, un ex du RC Lens rebondit au Qatar
[10:40]OL Mercato : contre-temps pour la sixième recrue !
[10:20]ASSE Mercato : opération dégraissage activée, deux joueurs sur la grille de départ

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM Mercato : Genesio vend la mèche sur de premières recrues

Par Fabien Chorlet - 19 Juil 2026, 13:30
Bruno Genesio, l'entraîneur de l'OM

Interrogé sur le mercato, le nouveau coach de l’OM Bruno Genesio a laissé entendre que les premiers renforts ne devraient plus tarder à arriver à Marseille.

Plus d’un mois après l’ouverture du mercato estival, l’Olympique de Marseille n’a toujours pas enregistré la moindre recrue. En difficulté sur le plan financier cet été, le club phocéen doit d’abord dégraisser son effectif et réaliser plusieurs ventes avant de pouvoir renforcer le groupe de Bruno Genesio.

« Il y aura des arrivées et des départs »

Après la victoire de son équipe ce vendredi face au FC Yamoussoukro (3-0) lors de son premier match amical de l’intersaison, Bruno Genesio s’est exprimé sur le mercato, annonçant que plusieurs recrues allaient prochainement rejoindre l’OM. « Nous aurons besoin de tout le monde. Ce sont toujours des périodes incertaines avec le mercato. Il y aura des arrivées et des départs. L’important est de bien préparer les joueurs présents avec nous depuis une dizaine de jours. Nous accueillerons ensuite ceux qui doivent arriver, ainsi que les mondialistes qui vont reprendre progressivement. Petit à petit, nous retrouverons un groupe plus conséquent pour le début du championnat. »

Des propos qui confirment que le mercato olympien devrait s’accélérer dans les prochaines semaines. Si les dirigeants marseillais restent contraints par leur situation économique, plusieurs renforts sont toujours attendus afin d’étoffer un effectif qui devra être compétitif sur tous les tableaux cette saison.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos OM : toutes les infos foot