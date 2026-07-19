OM Mercato : Genesio vend la mèche sur de premières recrues

Interrogé sur le mercato, le nouveau coach de l’OM Bruno Genesio a laissé entendre que les premiers renforts ne devraient plus tarder à arriver à Marseille.

Plus d’un mois après l’ouverture du mercato estival, l’Olympique de Marseille n’a toujours pas enregistré la moindre recrue. En difficulté sur le plan financier cet été, le club phocéen doit d’abord dégraisser son effectif et réaliser plusieurs ventes avant de pouvoir renforcer le groupe de Bruno Genesio.

« Il y aura des arrivées et des départs »

Après la victoire de son équipe ce vendredi face au FC Yamoussoukro (3-0) lors de son premier match amical de l’intersaison, Bruno Genesio s’est exprimé sur le mercato, annonçant que plusieurs recrues allaient prochainement rejoindre l’OM. « Nous aurons besoin de tout le monde. Ce sont toujours des périodes incertaines avec le mercato. Il y aura des arrivées et des départs. L’important est de bien préparer les joueurs présents avec nous depuis une dizaine de jours. Nous accueillerons ensuite ceux qui doivent arriver, ainsi que les mondialistes qui vont reprendre progressivement. Petit à petit, nous retrouverons un groupe plus conséquent pour le début du championnat. »

Des propos qui confirment que le mercato olympien devrait s’accélérer dans les prochaines semaines. Si les dirigeants marseillais restent contraints par leur situation économique, plusieurs renforts sont toujours attendus afin d’étoffer un effectif qui devra être compétitif sur tous les tableaux cette saison.