OM : Genesio a craqué pour deux attaquants, les supporters vont adorer

Alors que l’OM a enregistré plusieurs départs sur le plan offensif, Bruno Genesio compterait s’appuyer sur deux profils déjà présents : Igor Paixão et Amine Gouiri.

Avec les départs désormais officiels de Mason Greenwood, Hamed Junior Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang, l’OM devrait s’appuyer sur Igor Paixão et Amine Gouiri pour mener son animation offensive. Selon les informations de L’Équipe, les deux attaquants restent des éléments appréciés par Bruno Genesio, et cette nouvelle devrait faire très plaisir aux supporters concernant deux joueurs qui ont réalisé une bonne saison.

Igor Paixão, un dossier sans mouvement pour le moment

Arrivé avec de grandes attentes, Igor Paixão conserve la confiance du staff marseillais. L’ailier brésilien, capable de faire des différences grâce à sa percussion et ses qualités dans les un-contre-un, ne disposerait toutefois pas d’un marché actif actuellement.

L’OM ne semble donc pas envisager un départ dans l’immédiat et compte toujours sur son profil pour apporter de la vitesse et de la créativité dans le secteur offensif.

Gouiri reste apprécié malgré des intérêts étrangers

De son côté, Amine Gouiri continue d’attirer l’attention de plusieurs clubs européens. Des prétendants en Italie et en Allemagne suivent notamment son profil, mais l’attaquant algérien garde une place importante dans les plans marseillais.

Polyvalent, capable d’évoluer à plusieurs postes en attaque, Gouiri apporte une capacité à combiner et à participer au jeu collectif. Son profil plaît particulièrement aux dirigeants olympiens, qui voient en lui un élément capable de s’inscrire dans la durée au sein du projet.

Avec Paixão et Gouiri, l’OM souhaite donc conserver une base offensive capable d’apporter percussion, créativité et complémentarité. Malgré les sollicitations possibles, Marseille entend garder la main sur ses deux attaquants.