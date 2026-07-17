Le PSG cherche un latéral droit capable de suppléer Achraf Hakimi et pourrait mettre le grappin sur un bourreau de l’OM en Ligue des Champions.

Le PSG poursuit discrètement son travail de prospection en vue du mercato. Si Achraf Hakimi reste indiscutable au poste de latéral droit, les dirigeants parisiens cherchent toujours une doublure capable d’assurer la relève lorsque l’international marocain est absent. Parmi les profils suivis de longue date figure Kyriani Sabbe, jeune défenseur belge du Club Bruges.

Kyriani Sabbe toujours dans le viseur du PSG

Selon PSG Inside Actus, le PSG suit attentivement Kyriani Sabbe depuis près d’un an. Aucune offre n’a encore été formulée, mais la cellule de recrutement parisienne continue d’observer les performances du latéral droit de 21 ans, considéré comme un profil très intéressant pour renforcer l’effectif de Luis Enrique. Rapide, offensif, agressif dans les duels et doté d’une importante marge de progression, l’international Espoirs belge répond aux critères recherchés par le champion d’Europe.

Un joueur qui avait fait très mal à l’OM

Les supporters marseillais se souviennent forcément de Kyriani Sabbe. Titulaire avec le Club Bruges lors de la large victoire 3-0 face à l’OM en phase de groupes de la Ligue des champions, le 28 janvier dernier, le Belge avait participé à la démonstration de son équipe contre les Olympiens. Une prestation qui n’était pas passée inaperçue et qui avait confirmé tout son potentiel au plus haut niveau européen.

Le PSG cherche toujours une doublure à Hakimi

La priorité du PSG n’est pas de remettre en cause le statut d’Achraf Hakimi, mais bien de lui trouver une alternative crédible. En interne, Warren Zaïre-Emery peut dépanner à ce poste, mais le milieu de terrain n’envisage pas de s’installer durablement comme latéral droit. Le staff parisien souhaite donc recruter un spécialiste du poste afin de préserver son international marocain tout au long de la saison. Kyriani Sabbe figure toujours parmi les dossiers étudiés, même si le PSG continue d’explorer d’autres pistes avant de passer éventuellement à l’action.