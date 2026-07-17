À LA UNE DU 18 JUIL 2026
[00:05]Stade Rennais Mercato : coup de tonnerre pour Amoura ! 
[23:44]FC Barcelone Mercato : Deco a craqué sur un bourreau des Bleus au Mondial 
[23:23]Stade Rennais : Zidane aurait déjà repéré un crack de Haise pour les Bleus !
[23:02]OM : les 3 enseignements de la première réussie de Genesio face au Yamoussoukro FC 
[22:56]PSG, Leeds : Le dossier gardien prend une tournure inattendue
[22:48]OM Mercato : c’est officiel, Aubameyang quitte Marseille !
[22:40]ASSE : Cathro a offert un cadeau totalement inattendu à Larsonneur
[22:20]PSG Mercato : un cauchemar de l’OM pour remplacer Hakimi ? 
[22:00]PSG Mercato : après Ferran Torres, Luis Enrique a craqué pour un attaquant très mystérieux
[21:40]FC Nantes : deux renforts de taille pour Der Zakarian ! 

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG Mercato : un cauchemar de l’OM pour remplacer Hakimi ? 

Par Bastien Aubert - 17 Juil 2026, 22:20
Kyriani Sabbe (Bruges)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Le PSG cherche un latéral droit capable de suppléer Achraf Hakimi et pourrait mettre le grappin sur un bourreau de l’OM en Ligue des Champions.

Le PSG poursuit discrètement son travail de prospection en vue du mercato. Si Achraf Hakimi reste indiscutable au poste de latéral droit, les dirigeants parisiens cherchent toujours une doublure capable d’assurer la relève lorsque l’international marocain est absent. Parmi les profils suivis de longue date figure Kyriani Sabbe, jeune défenseur belge du Club Bruges.

Kyriani Sabbe toujours dans le viseur du PSG

Selon PSG Inside Actus, le PSG suit attentivement Kyriani Sabbe depuis près d’un an. Aucune offre n’a encore été formulée, mais la cellule de recrutement parisienne continue d’observer les performances du latéral droit de 21 ans, considéré comme un profil très intéressant pour renforcer l’effectif de Luis Enrique. Rapide, offensif, agressif dans les duels et doté d’une importante marge de progression, l’international Espoirs belge répond aux critères recherchés par le champion d’Europe.

Un joueur qui avait fait très mal à l’OM

Les supporters marseillais se souviennent forcément de Kyriani Sabbe. Titulaire avec le Club Bruges lors de la large victoire 3-0 face à l’OM en phase de groupes de la Ligue des champions, le 28 janvier dernier, le Belge avait participé à la démonstration de son équipe contre les Olympiens. Une prestation qui n’était pas passée inaperçue et qui avait confirmé tout son potentiel au plus haut niveau européen.

Le PSG cherche toujours une doublure à Hakimi

La priorité du PSG n’est pas de remettre en cause le statut d’Achraf Hakimi, mais bien de lui trouver une alternative crédible. En interne, Warren Zaïre-Emery peut dépanner à ce poste, mais le milieu de terrain n’envisage pas de s’installer durablement comme latéral droit. Le staff parisien souhaite donc recruter un spécialiste du poste afin de préserver son international marocain tout au long de la saison. Kyriani Sabbe figure toujours parmi les dossiers étudiés, même si le PSG continue d’explorer d’autres pistes avant de passer éventuellement à l’action.

PSGOM

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos foot : OM, PSG