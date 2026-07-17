Le groupe du FC Nantes est désormais renforcé par le retour de ses mondialistes Jean-Kévin Duverne et Alban Lafont sur les rives de l’Erdre.

Bonne nouvelle pour Michel Der Zakarian. Alors que la préparation estivale monte en intensité, le FC Nantes enregistre le retour de deux éléments majeurs de son effectif avec Jean-Kévin Duverne et Alban Lafont, de retour après leur participation à la Coupe du Monde 2026. De quoi offrir davantage de solutions au technicien nantais avant les prochaines échéances de l’été.

Deux mondialistes de retour à la Jonelière

Après plusieurs semaines passées avec leurs sélections respectives, Jean-Kévin Duverne et Alban Lafont ont retrouvé le groupe professionnel du FC Nantes. Leur retour constitue un véritable renfort pour Michel Der Zakarian, qui peut désormais compter sur un effectif quasiment au complet afin de poursuivre sa montée en puissance avant le début de la saison. Les deux joueurs vont progressivement retrouver le rythme après leurs vacances et leur parcours au Mondial.

Au terme de la quatrième semaine de travail depuis la reprise, les Canaris poursuivent leur préparation avec une charge de travail de plus en plus importante. À la Jonelière, les séances alternent entre travail athlétique, exercices avec ballon, oppositions et séquences tactiques afin de rapprocher le groupe des exigences de la compétition officielle.

Une préparation qui monte en régime au FC Nantes

Michel Der Zakarian cherche déjà à mettre en place ses principes de jeu tout en intégrant les nombreuses recrues arrivées depuis le début du mercato. La préparation se poursuivra dès samedi avec un deuxième match amical. Le FC Nantes affrontera le FC Lorient au Complexe Sportif du Perenno, à Theix, avec un coup d’envoi programmé à 17 heures.

Cette rencontre permettra au staff nantais d’évaluer les progrès du groupe et de donner du temps de jeu à un effectif désormais renforcé par le retour de ses deux mondialistes. Avec Jean-Kévin Duverne et Alban Lafont de retour, Michel Der Zakarian dispose désormais de deux atouts supplémentaires pour poursuivre la montée en puissance des Canaris avant le début du championnat.