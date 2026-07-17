Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Désireux de recruter Loïs Openda (Juve, 26 ans), tout comme le RC Lens, l’OL s’active néanmoins sur d’autres dossiers en plein mercato estival.

Le rêve d’un retour de Loïs Openda au RC Lens n’est peut-être pas totalement enterré. Alors que l’OL semble également intéressé par l’ancien buteur des Sang et Or, le club rhodanien active désormais plusieurs pistes offensives. Un changement de stratégie qui pourrait faire les affaires de Jean-Louis Leca et de Dino Toppmöller.

L’OL diversifie ses recherches

Selon Gones Radio, l’OL ne mise plus uniquement sur Loïs Openda pour renforcer son attaque. Les dirigeants lyonnais travaillent désormais sur plusieurs profils afin de recruter un numéro 9 avant le troisième tour préliminaire de la Ligue des champions. Parmi eux figure notamment Karl Etta Eyong, l’attaquant camerounais de Levante, qui fait désormais partie des dossiers étudiés.

Une preuve que l’OL ne souhaite pas dépendre d’une seule piste. Malgré son intérêt de longue date, Lyon sait que recruter Loïs Openda s’annonce extrêmement difficile. Le coût de l’opération, les exigences salariales du joueur et la position de son club rendent le dossier particulièrement complexe. C’est justement pour cette raison que les Gones multiplient aujourd’hui les alternatives afin de ne pas perdre de temps sur le marché.

Une opportunité pour le RC Lens ?

Du côté du RC Lens, cette évolution est forcément observée avec attention. Si l’OL réduit progressivement son intérêt pour Openda en privilégiant d’autres profils, cela pourrait diminuer la concurrence dans l’hypothèse, encore très incertaine, d’un retour de l’international belge à Bollaert. Cela ne signifie évidemment pas que le RC Lens est proche de conclure un tel transfert.

L’opération reste très compliquée sur le plan financier, mais voir un concurrent direct explorer d’autres options constitue malgré tout un élément favorable. Pour l’heure, aucun accord n’existe entre les différentes parties. Le dossier Loïs Openda demeure complexe et plusieurs clubs européens restent susceptibles de se positionner. Mais l’évolution de la stratégie lyonnaise pourrait offrir un peu plus d’espoir aux supporters du RC Lens, qui rêvent toujours de revoir leur ancien serial buteur sous le maillot sang et or.