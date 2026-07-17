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FRANCE

ASSE Mercato : les deux prochaines recrues de Cathro ont fuité !

Par Bastien Aubert - 17 Juil 2026, 20:00
Ian Cathro, le nouveau coach de l'ASSE
non officiel
Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?

Après les cinq premières recrues de l’été, l’ASSE veut recruter un latéral gauche et un attaquant de pointe au mercato.

L’ASSE ne compte pas s’arrêter à ses cinq premières recrues estivales. Les dirigeants stéphanois travaillent désormais sur deux dossiers prioritaires afin de répondre aux dernières demandes d’Ian Cathro avant le coup d’envoi de la saison de Ligue 2. 

Deux postes ciblés par l’ASSE

Après avoir renforcé plusieurs secteurs de jeu depuis l’ouverture du mercato, l’ASSE souhaite encore compléter son effectif avec un latéral gauche et un avant-centre. Selon Peuple Vert, Kilmer Sports Ventures a validé les priorités définies par Ian Cathro pour la suite de ce mercato.

Le technicien écossais souhaite disposer d’un véritable spécialiste du couloir gauche afin d’apporter davantage de concurrence et de solutions tactiques à son effectif. L’autre priorité concerne le poste d’avant-centre, où l’ASSE veut encore étoffer son secteur offensif avant le début du championnat. Ces deux arrivées permettraient au nouvel entraîneur de disposer d’un groupe plus équilibré pour lancer son projet de jeu.

Cathro veut boucler son effectif pour la L2

Depuis sa prise de fonctions, Ian Cathro échange régulièrement avec la cellule de recrutement de l’ASSE afin d’identifier les profils les plus adaptés à son système. Les dirigeants stéphanois semblent suivre cette feuille de route en donnant leur feu vert pour ces deux dernières recrues, qui viendraient compléter un mercato déjà bien avancé. 

L’objectif est clair : permettre au nouvel entraîneur de débuter la saison avec un effectif quasiment définitif, afin de travailler les automatismes le plus tôt possible. Avec déjà cinq recrues enregistrées et les dossiers d’un latéral gauche ainsi que d’un attaquant en cours, l’ASSE approche progressivement de la fin de son mercato estival. Sauf opportunité de dernière minute ou départ important dans les prochaines semaines, ces deux renforts pourraient constituer les derniers ajustements d’un effectif construit pour jouer les premiers rôles en Ligue 2.

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