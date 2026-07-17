Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Arrivé à l’OM le 29 août 2025, Hamed Junior Traoré (26 ans) quitte le club phocéen après avoir disputé 19 matchs, inscrit 3 buts et délivré 2 passes décisives.

Le grand ménage continue à l’OM. Alors que le club phocéen prépare activement la nouvelle saison sous les ordres de Bruno Genesio, Pablo Longoria et Grégory Lorenzi avancent également sur le volet des départs. Hamed Junior Traoré quitte officiellement Marseille et va découvrir un nouveau championnat.

Direction le Genoa pour Traoré

Arrivé à l’OM le 29 août 2025 en provenance de Bournemouth, Hamed Junior Traoré n’aura finalement passé qu’une saison sous le maillot olympien. Le milieu offensif international ivoirien rejoint le Genoa dans le cadre d’un prêt payant de 2 millions d’euros. Le club italien disposera également d’une option d’achat non obligatoire fixée à 8 millions d’euros. Autre avantage important pour Marseille : le Genoa prendra en charge l’intégralité du salaire du joueur pendant son prêt.

Sous les couleurs de l’OM, Hamed Junior Traoré aura disputé 19 rencontres toutes compétitions confondues. Son bilan statistique reste correct mais insuffisant pour totalement convaincre : 3 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées.

Une opération intéressante pour l’OM

Recruté pour apporter de la créativité et de la percussion dans le secteur offensif, l’Ivoirien n’a jamais véritablement réussi à s’installer comme un élément incontournable du onze marseillais.L’opération permet surtout à Marseille d’alléger sa masse salariale tout en conservant une possibilité de récupérer une belle somme dans le futur.

Pour rappel, Hamed Junior Traoré avait été acheté par l’OM à Bournemouth pour environ 7,7 millions d’euros. Avec une option d’achat à 8 millions d’euros, le club phocéen pourrait donc limiter les pertes si le Genoa décide de miser définitivement sur lui. Un départ qui entre parfaitement dans la stratégie actuelle de l’OM : réduire l’effectif, libérer des ressources et permettre à Bruno Genesio de travailler avec un groupe plus adapté à ses attentes.