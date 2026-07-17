À LA UNE DU 17 JUIL 2026
[19:20]FC Nantes : le ton monte entre les Kita et Mostafa Mohamed 
[19:00]Stade Rennais Mercato : après Kebbal, coup de théâtre pour Cresswell ! 
[18:40]OM Mercato : Lorenzi a bouclé le transfert d’un attaquant estampillé Premier League !
[18:28]OM : le couperet est tombé pour l’ancien minot
[18:20]ASSE Mercato : un attaquant et une nouvelle recrue on signé chez les Verts !
[18:00]France – Angleterre : Deschamps s’agace après l’Espagne et prépare une révolution dans son onze 
[17:40]RC Lens Mercato : Toppmöller a reçu un premier bon signal pour Openda
[17:20]OM : le premier onze de Bruno Genesio a déjà fuité ! 
[17:00]PSG Mercato : un renfort offensif à 90 M€ bien connu au FC Nantes débarque à Paris
[16:40]OM Mercato : deux pistes de Lorenzi tombent à l’eau, dont un ancien de l’OL

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM Mercato : deux pistes de Lorenzi tombent à l’eau, dont un ancien de l’OL

Par Bastien Aubert - 17 Juil 2026, 16:40
Valentin Rongier au duel avec Romain Del Castillo
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Cités proches de l’OM ces derniers temps, deux protégés de Grégory Lorenzi ne signeront pas à Marseille au mercato estival.

Le mercato de l’OM continue d’alimenter les rumeurs mais certaines pistes peuvent déjà être écartées. Annoncés ces derniers jours dans le viseur du club phocéen, Hugo Magnetti et Romain Del Castillo ne devraient finalement pas rejoindre Marseille. Une mise au point est venue refroidir les spéculations autour des deux joueurs.

Aucun contact avec l’OM

Selon Foot Mercato, les représentants d’Hugo Magnetti et de Romain Del Castillo ont formellement démenti tout contact avec l’Olympique de Marseille. Les deux joueurs, qui sont représentés par la même agence, ont été associés à plusieurs reprises au club olympien ces derniers jours, sans que ces informations ne reposent sur des discussions concrètes. À ce stade, aucun dossier n’est donc ouvert avec la direction marseillaise.

Romain Del Castillo faisait pourtant partie des noms régulièrement cités pour succéder à Mason Greenwood. L’ailier connaît parfaitement l’environnement marseillais puisqu’il a été formé à l’OL avant de poursuivre sa carrière ailleurs. Son excellente saison avec Brest et sa relation avec Grégory Lorenzi alimentaient naturellement les spéculations. Mais cette piste semble aujourd’hui s’éloigner sérieusement.

Deux joueurs appréciés de Lorenzi

Hugo Magnetti comme Romain Del Castillo ont évolué sous les couleurs du Stade Brestois, où ils ont été côtoyés par Grégory Lorenzi. Le nouveau directeur sportif marseillais connaît parfaitement leurs qualités, ce qui expliquait les nombreuses rumeurs apparues ces derniers jours.

Pour autant, aucun mouvement n’est actuellement envisagé selon leur entourage, qui a tenu à mettre fin aux spéculations. L’OM devra donc poursuivre ses recherches pour renforcer son effectif, notamment dans le secteur offensif après le départ annoncé de Mason Greenwood.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos OM : toutes les infos foot