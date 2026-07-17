La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Cités proches de l’OM ces derniers temps, deux protégés de Grégory Lorenzi ne signeront pas à Marseille au mercato estival.

Le mercato de l’OM continue d’alimenter les rumeurs mais certaines pistes peuvent déjà être écartées. Annoncés ces derniers jours dans le viseur du club phocéen, Hugo Magnetti et Romain Del Castillo ne devraient finalement pas rejoindre Marseille. Une mise au point est venue refroidir les spéculations autour des deux joueurs.

Aucun contact avec l’OM

Selon Foot Mercato, les représentants d’Hugo Magnetti et de Romain Del Castillo ont formellement démenti tout contact avec l’Olympique de Marseille. Les deux joueurs, qui sont représentés par la même agence, ont été associés à plusieurs reprises au club olympien ces derniers jours, sans que ces informations ne reposent sur des discussions concrètes. À ce stade, aucun dossier n’est donc ouvert avec la direction marseillaise.

Romain Del Castillo faisait pourtant partie des noms régulièrement cités pour succéder à Mason Greenwood. L’ailier connaît parfaitement l’environnement marseillais puisqu’il a été formé à l’OL avant de poursuivre sa carrière ailleurs. Son excellente saison avec Brest et sa relation avec Grégory Lorenzi alimentaient naturellement les spéculations. Mais cette piste semble aujourd’hui s’éloigner sérieusement.

Deux joueurs appréciés de Lorenzi

Hugo Magnetti comme Romain Del Castillo ont évolué sous les couleurs du Stade Brestois, où ils ont été côtoyés par Grégory Lorenzi. Le nouveau directeur sportif marseillais connaît parfaitement leurs qualités, ce qui expliquait les nombreuses rumeurs apparues ces derniers jours.

Pour autant, aucun mouvement n’est actuellement envisagé selon leur entourage, qui a tenu à mettre fin aux spéculations. L’OM devra donc poursuivre ses recherches pour renforcer son effectif, notamment dans le secteur offensif après le départ annoncé de Mason Greenwood.