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FRANCE

OM : Grégory Lorenzi rétablit la vérité sur une brûlante rumeur mercato

Par William Tertrin - 16 Juil 2026, 14:00

Lors de sa première conférence de presse en tant que directeur sportif de l’OM, Grégory Lorenzi a tenu à mettre fin à une rumeur qui alimentait le mercato olympien depuis plusieurs semaines.

Depuis le début du mercato estival, de nombreuses indiscrétions laissaient entendre que Medhi Benatia continuait d’intervenir en coulisses pour aider l’OM, notamment dans certains dossiers de transferts grâce à son important réseau. Une version que Grégory Lorenzi a fermement balayée devant les médias ce mercredi.

Le nouveau directeur sportif de l’OM a expliqué que son prédécesseur avait simplement participé à une phase de transmission afin de lui permettre de reprendre les différents dossiers dans les meilleures conditions.

« Medhi n’a plus du tout de rôle à Marseille, il n’est plus sous contrat. Medhi était le directeur du football ces derniers mois, il avait forcément initié des sujets, que j’ai pris en cours. On a donc collaboré pour assurer une bonne passation. Il était normal qu’il nous informe de certaines choses passées pour avoir les meilleures informations possibles et qu’on puisse gérer au mieux les dossiers. Mais je ne confirme pas les rumeurs concernant sa présence à l’OM. Il a été à notre disposition pour faire la meilleure passation possible, mais il n’a plus aucune fonction, ni aucun rôle, au club. »

Une déclaration qui met un terme aux spéculations

Cette déclaration met un terme aux spéculations qui entouraient encore l’ancien dirigeant marseillais. Si plusieurs opérations avaient effectivement été lancées avant son départ, Lorenzi assure désormais être seul aux commandes du secteur sportif et du mercato olympien.

Au-delà du cas Benatia, cette sortie confirme surtout la volonté de la nouvelle direction de clarifier l’organigramme de l’OM. Les dossiers de recrutement comme ceux concernant les départs seront désormais pilotés par Grégory Lorenzi, qui entend imprimer sa propre méthode après plusieurs saisons marquées par de nombreux changements au sein de la direction sportive.

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