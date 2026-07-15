OM Mercato : here we go pour le transfert de Pierre-Emerick Aubameyang !

Pierre-Emerick Aubameyang va quitter l’OM. Fabrizio Romano vient de lancer son fameux « here we go ».

Le feuilleton touche à sa fin. Pierre-Emerick Aubameyang va bien quitter l’OM lors de ce mercato estival. Le célèbre journaliste Fabrizio Romano a annoncé un « here we go » pour l’arrivée du Gabonais au Deportivo La Corogne. Un accord a été trouvé entre les deux clubs sur la base d’un transfert évalué à 1,5 million d’euros.

Après avoir retrouvé les pelouses françaises sous le maillot olympien, l’ancien joueur du FC Barcelone, d’Arsenal et du Borussia Dortmund s’apprête donc à relever un nouveau défi en Espagne. Une destination qui séduit particulièrement l’attaquant de 37 ans, malgré d’autres sollicitations reçues ces dernières semaines.

Une dernière aventure européenne pour Aubameyang

Arrivé à Marseille pour la deuxième fois l’été dernier avec l’objectif de renouer avec un club qui l’a marqué, Aubameyang a inscrit 14 buts et délivré 9 passes dé la saison dernière.

Son départ représente néanmoins une page qui se tourne pour le club phocéen. Marseille récupère une indemnité de transfert et libère également un gros salaire ainsi qu’une place dans son secteur offensif.

Le Deportivo mise sur l’expérience du Gabonais

Pour le Deportivo La Corogne, ce recrutement est un véritable coup d’éclat. Le club espagnol cherche à renforcer son attaque avec un joueur habitué aux grands matchs européens et capable d’apporter immédiatement son expérience. Aubameyang connaît déjà parfaitement le football espagnol puisqu’il a porté les couleurs du FC Barcelone lors de la saison 2021-2022. Son passage en Catalogne avait été marqué par 13 buts en 23 matchs.

Le transfert de Pierre-Emerick Aubameyang vers le Deportivo devrait donc rapidement devenir officiel. Une nouvelle étape dans la longue carrière du Gabonais, qui s’offre un dernier défi en Liga après avoir marqué l’histoire de plusieurs grands clubs européens.