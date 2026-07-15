RC Lens Mercato : deux départs imminents et une quatrième recrue en approche !

Le RC Lens accélère son mercato. Alors que deux départs se précisent dans l’effectif sang et or, le club artésien avance également sur une quatrième recrue.

Le RC Lens continue de préparer son grand retour sur la scène européenne avec une stratégie désormais bien identifiée. Loin de vouloir reproduire les investissements massifs réalisés avant sa précédente campagne de Ligue des champions, le club artésien privilégie une approche plus maîtrisée : recruter des joueurs ciblés, capables d’apporter immédiatement une plus-value sportive, tout en réduisant un effectif devenu trop large.

Cette ligne directrice s’inscrit dans la continuité du travail mené depuis plusieurs saisons par la direction sportive. Pour sa quatrième participation à la Ligue des champions après les éditions 1998-1999, 2002-2003 et 2023-2024, Lens veut conserver son identité : trouver des joueurs sous-cotés, relancer des carrières et construire un groupe compétitif sans perdre son équilibre financier.

Lens poursuit son dégraissage avant la Ligue des champions

Si les arrivées de Michaël Cuisance, Thorgan Hazard et Michał Skóraś ont déjà donné un premier visage au mercato lensois, le chantier concerne également les départs. Le club cherche à alléger son groupe afin d’offrir davantage de cohérence au nouvel entraîneur Dino Toppmöller.

Plusieurs mouvements sont attendus dans les prochaines semaines. Après le départ d’Angelo Fulgini vers Al-Khaleej, les autres indésirables Jeremy Agbonifo et Goduine Koyalipou sont sur le point de trouver un point de chute, comme le rapporte L’Équipe.

L’objectif est double pour le Racing : libérer de la place dans l’effectif et maintenir une masse salariale compatible avec son nouveau projet. La direction souhaite éviter les erreurs du passé et continuer à miser sur un recrutement intelligent plutôt que sur une accumulation de noms.

Une quatrième recrue défensive attendue avec Armando Obispo

Le principal dossier chaud concerne désormais le secteur défensif. Après le départ libre de Malang Sarr, Lens cherche un nouveau défenseur central capable d’évoluer rapidement au plus haut niveau. Le profil ciblé mène aux Pays-Bas, du côté du PSV Eindhoven, avec Armando Obispo. Le défenseur de 27 ans, international de Curaçao et récent participant à la Coupe du monde, est suivi de près par les dirigeants lensois et la piste est très chaude.

Le PSV réclamerait environ cinq millions d’euros pour laisser partir son joueur, qui possède encore une année de contrat. Une première offre lensoise aurait été jugée insuffisante, mais les négociations restent ouvertes et un accord semble possible autour de cette valorisation.

Formé à Eindhoven, Obispo présente un profil intéressant pour le système lensois : défenseur gaucher, solide dans les duels et capable d’apporter une qualité de relance supplémentaire. Son arrivée permettrait de renforcer un axe défensif appelé à être fortement sollicité avec le retour des soirées européennes.

Un mercato pensé pour durer

Au-delà des noms, le mercato lensois traduit une volonté de stabilité. Le Racing veut profiter de son retour en Ligue des champions sans bouleverser les fondations qui ont permis au club de retrouver le sommet du football français.

Avec Dino Toppmöller aux commandes, Lens cherche désormais à bâtir un effectif capable de répondre aux exigences du calendrier : Ligue 1, Coupe d’Europe et LDC. Les prochaines semaines devraient donc encore être animées, entre la finalisation de l’arrivée d’Obispo, et les départs attendus, mais aussi ceux redoutés comme Sangaré, Édouard, ou encore Ganiou.

Le message envoyé par la direction est clair : le RC Lens avance avec ambition, mais sans précipitation. Une recette déjà utilisée lors des précédents mercatos réussis et que le club compte appliquer pour franchir un nouveau cap.