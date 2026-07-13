RC Lens Mercato : les Sang et Or officialisent trois signatures !

Quatorze ans après son départ vers Chelsea, Thorgan Hazard retrouve le RC Lens… et ce n’est pas tout !

Le retour est désormais officiel. Le RC Lens a annoncé ce lundi 13 juillet la signature de Thorgan Hazard, libre après la fin de son contrat à Anderlecht. Le milieu offensif belge, formé à La Gaillette, s’est engagé avec les Sang et Or jusqu’en juin 2028. Cette arrivée marque les retrouvailles entre le club artésien et l’un de ses plus grands talents issus du centre de formation

Passé par Chelsea, Zulte Waregem, le Borussia Mönchengladbach, le Borussia Dortmund, le PSV Eindhoven et Anderlecht, Thorgan Hazard revient à Lens avec une solide expérience du très haut niveau. L’ancien Lensois sort également d’une saison 2025-2026 convaincante sous les couleurs d’Anderlecht, avec 13 buts en 36 rencontres. De quoi convaincre les dirigeants lensois de miser sur un joueur capable d’apporter créativité, expérience et leadership à l’approche d’une nouvelle campagne européenne.

Régis Gurtner et Mathieu Gorgelin prolongent !

Pour les supporters, ce retour possède une forte dimension symbolique. Arrivé à Lens en 2007, Thorgan Hazard y avait signé son premier contrat professionnel avant de rejoindre Chelsea en 2012. Quatorze ans plus tard, l’histoire reprend là où elle avait commencé, avec l’objectif d’écrire un nouveau chapitre en Sang et Or.

De plus, à la fin de la traditionnelle vidéo d’annonce façon Simpson, le club a annoncé subtilement la prolongation de ses deux gardiens expérimentés Régis Gurtner et Mathieu Gorgelin pour un an !

La réaction de Jean-Louis Leca

« Le retour d’un ancien de la maison est un beau symbole, qui plus est un pur produit de La Gaillette. Avec Thorgan, nous accueillons un joueur qui compte 522 matchs en club, 64 rencontres européennes et 47 sélections avec la Belgique. Cette expérience du très haut niveau constituera un atout pour l’équipe dans cette saison qui nous verra retrouver la Ligue des champions. Thorgan va nous apporter sa capacité à lire et accélérer le jeu, sa qualité de passe et son leadership. Son sens de la famille et sa simplicité nous ont rapprochés. J’ai senti au cours des discussions son attachement au RC Lens et une volonté forte de porter les couleurs lensoises en Ligue des champions », a annoncé le directeur sportif lensois pour le site officiel du club.