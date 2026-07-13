RC Lens Mercato : après l’annonce d’Hazard, Leca a bouclé un nouveau départ

Après l’officialisation attendue de Thorgan Hazard, le RC Lens a bouclé le départ du jeune Samuel Dié.

Le mercato du RC Lens ne s’arrête pas aux recrues de l’équipe professionnelle. Quelques heures après l’annonce attendue de l’arrivée de Thorgan Hazard, un nouveau mouvement a été bouclé : Samuel Dié va quitter temporairement l’Artois pour gagner du temps de jeu sous les couleurs de l’AS Cannes en Ligue 3, comme le rapporte Onze Mondial.

Quelques semaines seulement après avoir signé son premier contrat professionnel avec le RC Lens, Samuel Dié s’apprête donc à franchir une nouvelle étape dans sa jeune carrière. L’attaquant de 20 ans va être prêté à l’AS Cannes, promu en L3, avec l’objectif principal d’accumuler de l’expérience.

Un contrat pro jusqu’en 2029

Cette décision correspond à la stratégie mise en place par le club lensois avec ses meilleurs éléments du centre de formation : sécuriser les joueurs prometteurs avec un contrat longue durée, puis leur offrir un temps de jeu régulier loin de la pression immédiate de la Ligue 1.

Arrivé à La Gaillette en 2023, Samuel Dié s’est rapidement imposé comme un élément important du groupe Élite. Ses performances offensives lui ont permis de convaincre les dirigeants lensois de lui proposer un premier contrat professionnel jusqu’en 2029.

Un prêt pour franchir un nouveau cap

À Lens, la concurrence en attaque reste importante et un prêt apparaît comme la meilleure solution pour permettre au jeune buteur de continuer son apprentissage. L’objectif est clair : retrouver du rythme, enchaîner les rencontres et revenir plus armé pour tenter de s’imposer chez les Sang et Or.

Le profil de Samuel Dié a attiré de plus en plus de regards, et plusieurs clubs s’étaient renseignés sur la possibilité de l’accueillir temporairement, dont Montpellier en Ligue 2, mais c’est finalement l’AS Cannes qui devrait lui offrir cette opportunité.