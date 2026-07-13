RC Lens : Dino Toppmöller bientôt confronté à un premier gros casse-tête

Le RC Lens lance sa préparation estivale samedi avec un premier match amical face à Boulogne-sur-Mer. Mais avant même le coup d’envoi, Dino Toppmöller doit déjà composer avec une interrogation de taille.

Le RC Lens retrouvera les terrains ce samedi 18 juillet à l’occasion de son premier match de préparation estivale. Les Sang et Or affronteront Boulogne-sur-Mer à huis clos, pour une première revue d’effectif. Une rencontre sans véritable enjeu sportif, mais qui met déjà Dino Toppmöller face à un premier casse-tête : désigner son gardien titulaire.

Le nouvel entraîneur lensois devra faire sans Robin Risser. Le gardien numéro un du Racing poursuit son aventure avec l’équipe de France, engagée jusqu’à la fin de la semaine dans la Coupe du monde. Une finale, voire un sacre, reste envisageable pour les Bleus, ce qui repoussera logiquement le retour du portier à la Gaillette, après une période de vacances bien méritée.

Deux jeunes gardiens disponibles, Koffi aussi ?

En l’état actuel des choses, comme le soulignent nos confrères du site Allez Lens, le staff lensois ne dispose donc que des jeunes Mattia Fortin (pas aperçu sur le contenu publié par le club) et Ilan Jourdren pour assurer l’intérim face à Boulogne-sur-Mer, sans compter d’autres jeunes gardiens du club. Une situation qui s’explique par la fin des contrats de Régis Gurtner et Mathieu Gorgelin, arrivés à échéance le 30 juin.

Si aucune officialisation n’intervient d’ici samedi, l’un des deux jeunes gardiens pourrait donc être propulsé titulaire pour cette première sortie estivale, une opportunité intéressante mais aussi un véritable test face aux exigences du groupe professionnel. Reste à voir si un risque sera pris en alignant Hervé Koffi, qui devrait s’en aller et rapporter un beau petit chèque au Racing après sa grosse saison à Angers.

Gurtner et Gorgelin finalement de retour ?

La situation pourrait toutefois évoluer très rapidement. Comme déjà relayé sur notre site, Régis Gurtner et Mathieu Gorgelin discutent actuellement avec le RC Lens afin de prolonger leur aventure en Artois. Les deux vétérans pourraient ainsi conserver leur rôle de doublures expérimentées, un profil apprécié au sein du vestiaire la saison dernière.

Avant même les premiers enseignements sportifs de cette préparation, Dino Toppmöller devra donc résoudre une question très concrète. En attendant le retour de Robin Risser et une éventuelle officialisation concernant Gurtner et Gorgelin, le technicien allemand pourrait être contraint de lancer un très jeune gardien dès son premier match à la tête du RC Lens.

Un détail en apparence, mais qui illustre déjà les ajustements que devra gérer le nouveau staff au cours de cette préparation estivale.