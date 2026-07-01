Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Selon nos informations, Hervé Koffi (RC Lens, 29 ans) pourrait prendre la direction de la Belgique au mercato estival.

L’avenir d’Hervé Koffi pourrait finalement s’écrire loin de la Ligue 1. De retour au RC Lens après un prêt réussi à Angers, le gardien burkinabè de 29 ans suscite toujours de nombreuses convoitises à l’approche de la nouvelle saison.

Koffi loin de l’OM et d’Auxerre ?

Ces derniers jours, son nom a notamment circulé du côté de l’AJ Auxerre et de l’OM. Deux pistes évoquées avec insistance, même si elles ne semblent pas avoir connu d’avancée concrète à ce stade. Selon nos informations, une autre option prend désormais de l’épaisseur.

Hervé Koffi pourrait en effet rebondir en Belgique lors de ce mercato estival. Des discussions sont actuellement en cours avec un club belge dont l’identité n’a pas filtré. Les échanges se poursuivent et cette piste apparaît aujourd’hui comme une possibilité crédible pour le portier lensois.

La Belgique s’active pour le gardien du RC Lens

Après sa saison convaincante sous les couleurs d’Angers, Koffi conserve une belle cote sur le marché. Son expérience, sa régularité et sa connaissance du haut niveau séduisent plusieurs recruteurs, y compris hors de France.

Le RC Lens pourrait donc rapidement être confronté à une décision concernant l’avenir de son gardien. Si les négociations avec le club belge se concrétisent, Hervé Koffi pourrait tourner la page artésienne sans retrouver la Ligue 1, malgré les intérêts évoqués ces dernières semaines.