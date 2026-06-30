OM : Pourquoi Habib Beye fait traîner son départ de Marseille

À Marseille, le dossier du nouvel entraîneur ressemble de plus en plus à un interminable feuilleton. Bruno Genesio est annoncé depuis plusieurs semaines, son arrivée paraît acquise en coulisses, mais rien ne peut être officialisé. Et pour cause : administrativement, Habib Beye est toujours l’entraîneur de l’OM.

Selon les informations du Phocéen, le blocage ne serait pas sportif mais financier. Derrière ce faux départ se cacherait une négociation tendue autour de la rupture du contrat de Beye, encore engagé jusqu’en mai 2027 avec le club phocéen.

Beye toujours sous contrat, Genesio toujours dans l’attente

Tout semble pourtant prêt pour voir Bruno Genesio s’installer sur le banc olympien. Les discussions avec l’ancien entraîneur de Lille seraient bouclées, son staff est attendu et la reprise approche.

Mais tant que la séparation avec Habib Beye n’est pas actée, l’OM ne peut pas tourner officiellement la page. Une situation délicate pour le club, qui voit son futur coach patienter dans l’ombre alors que les premières grandes décisions de l’été doivent être prises.

Habib Beye, lui, reste dans une position très particulière. Il sait que son avenir ne s’inscrit plus réellement à Marseille, mais aucune rupture officielle ne lui aurait été notifiée. Tant que cela n’est pas fait, il demeure salarié du club et entraîneur sous contrat.

Un accord moral qui n’a jamais été formalisé

Lorsque Beye est arrivé en février pour succéder à Roberto De Zerbi, le deal semblait clair : qualifier l’OM pour la Ligue des champions afin de poursuivre l’aventure la saison suivante.

Le technicien avait pourtant signé jusqu’en 2027. Un contrat long imposé notamment par la charte des entraîneurs, qui prévoit un engagement minimum de deux saisons afin d’éviter les contrats ultra-précaires.

Mais derrière ce bail, l’idée aurait toujours été la même : en cas de qualification en Ligue des champions, Beye reste. En cas d’échec, les deux parties se séparent.

L’OM a finalement décroché la Ligue Europa après une fin de saison mouvementée. Un résultat loin d’être catastrophique, mais qui ne correspondait pas à l’objectif fixé au départ. Dans l’esprit des dirigeants, le cycle Beye devait donc prendre fin.

L’OM aurait fait traîner le dossier

C’est ici que le dossier se complique. Le clan Beye pourrait reprocher à l’OM d’avoir trop tardé avant d’engager concrètement les démarches de séparation.

Pendant plusieurs semaines, Habib Beye est resté officiellement attaché à Marseille alors que de nombreux bancs se libéraient en Ligue 1. Lens, Lille, Monaco, Toulouse, Lorient, le Paris FC, Brest, Angers, Auxerre ou encore Nice ont changé d’entraîneur ces derniers mois.

Pour Beye et ses représentants, ce timing pourrait avoir eu des conséquences directes sur ses possibilités de rebond. Des opportunités qui auraient pu disparaître pendant que le coach restait contractuellement lié à l’OM.

C’est ce potentiel préjudice qui expliquerait aujourd’hui la fermeté des discussions financières.

Une facture plus lourde que prévu pour Marseille ?

De son côté, l’OM considérerait respecter l’esprit de l’accord conclu en février. Le club estime que l’aventure devait se terminer en cas d’absence de qualification pour la Ligue des champions et cherche désormais à régler le divorce dans les meilleures conditions possibles.

Mais le clan Beye ne verrait pas les choses de la même manière. Les négociations porteraient désormais sur les indemnités de rupture, celles du coach mais aussi de son staff.

Une autre hypothèse circule : Marseille aurait pu attendre le début du nouvel exercice comptable afin d’inscrire cette dépense dans les comptes de la saison prochaine. Une pratique déjà observée dans le football, mais qui aurait forcément renforcé la frustration du principal intéressé.

Bruno Genesio victime collatérale du bras de fer

Dans cette bataille contractuelle, Bruno Genesio se retrouve au milieu. Son arrivée à l’OM semble toujours d’actualité, mais elle reste suspendue à un accord entre Marseille et Habib Beye.

Le club phocéen veut avancer, préparer le mercato et lancer son nouveau projet sportif. Mais avant cela, il doit régler un dernier dossier explosif.

À l’OM, le nouveau cycle est prêt à démarrer. Encore faut-il que le divorce avec Habib Beye soit enfin signé.