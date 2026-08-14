RC Lens Mercato : Leca a une nouvelle cible pour remplacer Sarr, une offre est déjà partie !

Toujours en quête d’un successeur à Malang Sarr, le RC Lens aurait tenté sa chance pour un défenseur slovaque qui évolue en Serie A.

Le RC Lens continue d’explorer plusieurs pistes pour tenter de remplacer Malang Sarr, alors que la piste Armando Obispo a pris l’eau il y a déjà plusieurs semaines. Parmi les noms étudiés figure désormais celui d’Adam Obert, défenseur du Cagliari.

Selon une information de Nicolò Schira, le club artésien aurait transmis ces derniers jours une proposition de 8 millions d’euros, assortie de 2 millions d’euros de bonus. Une offre qui n’aurait toutefois pas convaincu le Cagliari, lequel aurait décidé de la repousser.

Adam Obert, une piste intéressante pour le RC Lens

Âgé de 23 ans, Adam Obert présente un profil particulièrement polyvalent. Le Slovaque, capable d’évoluer dans l’axe de la défense mais également au poste de latéral gauche, sort d’une saison 2025-2026 aboutie avec le club sarde. Il a disputé 37 rencontres toutes compétitions confondues, avec trois passes décisives.

Cette progression avait d’ailleurs conduit le Cagliari à prolonger son contrat jusqu’au 30 juin 2030 en mars dernier. Le club italien avait alors mis en avant sa polyvalence, sa capacité à participer à la construction et ses qualités athlétiques.

Lens devra-t-il revenir à la charge ?

Pour le RC Lens, cette première tentative montre en tout cas l’intérêt porté au défenseur slovaque. Mais le refus du Cagliari pourrait rendre les négociations plus complexes, d’autant que le joueur est désormais lié au club jusqu’en 2030.

À ce stade, aucun accord n’est donc trouvé entre Lens et Cagliari pour Adam Obert. Reste à savoir si le Racing décidera d’améliorer son offre afin de convaincre le club italien de lâcher son défenseur. Mais l’offre de 10 millions d’euros avec bonus semble déjà assez élevée, surtout pour le RCL, et encore plus pour un défenseur central.