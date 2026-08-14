OM, PSG, OL, ASSE, RC Lens, FC Nantes, Stade Rennais : un énorme coup dur tombe pour Bordeaux

Le CNOSF a rendu un avis défavorable aux Girondins de Bordeaux, qui espéraient retrouver les championnats nationaux.

C’est un nouveau coup dur pour les Girondins de Bordeaux. Après leur exclusion des championnats nationaux décidée par la DNCG le 30 juin puis confirmée en appel le 15 juillet, le club avait saisi le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) dans l’espoir de retrouver le National 1, nouvelle appellation de l’ancien National 2.

Mais le conciliateur du CNOSF a finalement recommandé ce vendredi le maintien de la décision de la DNCG, selon Sud Ouest. Bordeaux reste donc, à ce stade, inscrit en Régional 1 pour la saison 2026-2027. Le club doit désormais décider s’il accepte cette proposition ou s’il la refuse pour tenter une dernière procédure devant le tribunal administratif, avec la possibilité de demander un référé en suspension.

Les 10,6 millions d’euros n’ont pas suffi

Cette décision est d’autant plus difficile à encaisser pour les dirigeants bordelais qu’une nouvelle structure financière avait été mise en place ces dernières semaines. Gérard Lopez a cédé ses titres à Sparta Capital pour un euro symbolique le 31 juillet et renoncé à ses créances ainsi qu’à sa clause de retour à meilleure fortune.

Dans le même temps, Sparta Capital a apporté les 10,6 millions d’euros nécessaires pour régler les arriérés de la saison précédente, financer l’exercice 2026-2027 et honorer certaines échéances du plan de continuation. Malgré cette nouvelle situation financière, le CNOSF n’a donc pas recommandé la réintégration de Bordeaux dans les championnats nationaux.

Le spectre de la liquidation se rapproche

Le problème dépasse désormais largement le terrain sportif. Si Bordeaux reste exclu des championnats nationaux, la vente à Sparta Capital pourrait ne pas se concrétiser définitivement. Le commissaire à l’exécution du plan de continuation pourrait alors demander au tribunal de commerce la résolution anticipée de ce plan.

Une telle décision pourrait ouvrir la voie à une liquidation judiciaire de la société Girondins de Bordeaux. Le club se retrouverait alors dans une situation extrêmement délicate, avec notamment plusieurs millions d’euros de dettes liées aux transferts étrangers et aux indemnités de formation.

Bordeaux n’a plus que quinze jours

Le dernier espoir des Girondins se situe donc désormais du côté de la justice administrative. Le club dispose de quinze jours pour refuser la proposition de conciliation du CNOSF et saisir le tribunal administratif, notamment via un référé en suspension.

En parallèle, Bordeaux est actuellement inscrit en Régional 1 et doit débuter sa saison le 29 août à Saint-Médard-en-Jalles. La Ligue de Nouvelle-Aquitaine doit encore déterminer définitivement dans quelle division évolueront les Girondins.

Pour un club qui affrontait encore l’OM, le PSG, l’OL, l’ASSE, le RC Lens, le FC Nantes ou le Stade Rennais en Ligue 1 il y a quelques années, la chute est vertigineuse. Et aujourd’hui, l’enjeu n’est même plus seulement de savoir à quel niveau Bordeaux jouera : c’est désormais la survie juridique et financière des Girondins qui se joue.