LOSC, Girondins, ASSE : Debuchy kiffait Gasset

Par Laurent Hess - 28 Déc 2025, 06:00
Mathieu Debuchy a rendu hommage à Jean-Louis Gasset, qu’il avait côtoyé en équipe de France et à l’ASSE.

C’est une terrible nouvelle qui est tombée vendredi : Jean-Louis Gasset, qui a notamment entraîné l’ASSE de 2017 à 2019, s’en est allé. Sur son compte X, l’AS Saint-Étienne a évidemment laissé son message à l’attention de Gasset, y compris une vidéo de l’homme à la casquette. « Jean-Louis Gasset s’en est allé. Entraîneur entre novembre 2017 et mai 2019 de l’ASSE, avec laquelle il avait notamment obtenu une 4e place et une qualification européenne, Jean-Louis Gasset est décédé ce vendredi 26 décembre à l’âge de 72 ans. Joueur, entraîneur, adjoint, capitaine de bateaux parfois mal amarrés, il aura toujours su mener ses embarcations sur la terre ferme et déjouer les vents contraires. À son fils Robin, sa fille Coralie, sa maman Éliane, ses petits-enfants, ses proches et ses amis, l’AS Saint-Étienne présente ses plus sincères condoléances et partage leur peine. Le club n’oubliera jamais un homme qui a contribué à écrire les pages ineffaçables de son histoire, le gardera à vie dans son souvenir et lui rendra hommage à l’occasion de la réception de Montpellier, début février prochain ».

Debuchy : « Gasset a beaucoup compté pour moi »

Tour à tour, les anciens joueurs de Gasset à l’ASSE lui rendent hommage et c’est le cas de Mathieu Debuchy dans Le Progrès. « Il a beaucoup compté pour moi, sur le plan footballistique et encore plus sur le plan humain. C’est un modèle, notamment dans sa méthodologie pour faire vivre un groupe comme il savait si bien le faire. À Sainté, il a su créer une union sacrée et une équipe de collègues et de copains. Il a tout de suite su me convaincre et m’embarquer dans cette aventure à travers son cœur, convaincu par ce qu’il voulait faire. »

Et à Debuchy d’ajouter : « À Saint-Etienne, avec Jean-Louis, on jouait au ballon, on produisait du beau jeu. On travaillait tactiquement de manière très pointilleuse. Le plus marquant chez lui, c’était sa façon de piquer une gueulante dans le vestiaire contre un joueur qui avait livré une contre-performance dans un match puis de le prendre dans ses bras quelques minutes plus tard. C’était un impulsif au grand cœur. »

