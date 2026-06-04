Si le PSG est positionné pour Ayyoub Bouaddi (18 ans), Arsenal est passé à l’attaque en vue du mercato estival. Sans réussite.

Le mercato n’a pas encore ouvert ses portes que le feuilleton Ayyoub Bouaddi s’annonce déjà comme l’un des plus explosifs de l’été. À seulement 18 ans, le milieu de terrain du LOSC fait tourner les têtes dans toute l’Europe, au point de provoquer une première offensive spectaculaire.

Arsenal recalé, le PSG à l’affût

Selon Africafoot, Arsenal a récemment soumis une offre estimée à 60 millions d’euros pour tenter d’arracher la signature du prodige lillois. Une proposition XXL qui témoigne de la cote grandissante du joueur sur le marché. Mais contre toute attente, Lille a refusé. Les dirigeants nordistes ne semblent pas pressés de vendre leur pépite. Malgré le montant impressionnant proposé par Arsenal, le LOSC considère que la valeur d’Ayyoub Bouaddi est encore supérieure.

Toujours selon la même source, les Dogues réclameraient au minimum 70 millions d’euros pour envisager un départ de leur jeune milieu de terrain. Un montant qui place déjà le joueur parmi les actifs les plus valorisés de Ligue 1 et qui montre à quel point Lille croit au potentiel de son joyau.

Le LOSC attend 70 M€ pour Bouaddi !

Cette décision constitue un coup dur pour Arsenal, qui avait fait de Bouaddi l’une de ses priorités estivales. Les recruteurs londoniens suivent son évolution depuis plusieurs mois et étaient convaincus de tenir l’une des futures références européennes à son poste. Mais ce refus relance totalement la bataille. Car Arsenal est loin d’être seul sur le dossier. Le PSG surveille attentivement la situation du joueur depuis plusieurs mois et continue de suivre sa progression avec intérêt.

Paris voit en lui un profil capable de s’inscrire dans la nouvelle politique du club, davantage tournée vers les jeunes talents à fort potentiel. Le PSG devra toutefois composer avec une armada de prétendants. En plus d’Arsenal, plusieurs géants européens sont régulièrement associés au milieu lillois. Parmi eux figurent notamment Liverpool, Manchester United, Chelsea ainsi que Real Madrid. Autant dire que la concurrence s’annonce féroce pour un joueur dont la valeur ne cesse de grimper.