PSG Mercato : Paris tient sa nouvelle pépite italienne !

Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Le Paris Saint-Germain ne pense pas seulement au présent. Encore porté par son immense succès européen et son statut de double champion d’Europe, le club de la capitale continue de travailler en coulisses pour préparer l’avenir. Et cette fois, c’est encore du côté de l’Italie que Paris est allé chercher une nouvelle pépite.

Après Renato Marin, le PSG serait tout proche d’attirer Alessandro Longoni, jeune gardien de l’AC Milan âgé de seulement 18 ans. International italien U19, le portier devrait signer son premier contrat professionnel dans la capitale française. Un choix fort, qui confirme la volonté parisienne de bâtir sur le long terme, y compris à un poste aussi stratégique que celui de gardien.

Le PSG continue de préparer l’après

À Paris, l’euphorie européenne est encore bien présente. Quelques jours après avoir remporté une deuxième Ligue des Champions consécutive face à Arsenal, le PSG a célébré un moment historique, entre Budapest, la parade dans la capitale, l’Élysée et le Parc des Princes.

Mais dans un club de très haut niveau, le temps des célébrations ne dure jamais longtemps. Une partie de l’effectif a rapidement rejoint sa sélection nationale pour la Coupe du Monde, tandis que les dirigeants parisiens ont déjà repris les dossiers mercato. L’objectif est clair : rester au sommet et préparer une saison qui pourrait permettre au PSG de viser une troisième couronne européenne consécutive.

Et pour y parvenir, Paris ne veut rien laisser au hasard.

Alessandro Longoni tout proche de Paris

Selon les informations de L’Équipe, Alessandro Longoni est désormais tout proche de rejoindre le Paris Saint-Germain. Le jeune gardien de l’AC Milan, âgé de 18 ans, devrait s’engager avec le club de la capitale et signer son premier contrat professionnel.

Une opération qui s’inscrit parfaitement dans la stratégie parisienne. Le PSG ne cherche pas seulement des stars confirmées, mais aussi des profils à fort potentiel, capables de grandir dans un environnement d’élite avant de peut-être intégrer durablement le groupe professionnel.

Avec Longoni, Paris récupèrerait un gardien prometteur, suivi depuis plusieurs mois par les recruteurs du club.

Une stratégie déjà vue avec Renato Marin

Ce dossier rappelle forcément celui de Renato Marin. Lui aussi arrivé d’Italie avec l’étiquette de grand espoir, le jeune portier poursuit son développement au PSG, dans un cadre pensé pour accompagner sa progression.

Le plan imaginé pour Alessandro Longoni serait similaire. Dans un premier temps, il devrait évoluer avec le groupe Espoirs, tout en participant régulièrement aux séances d’entraînement dirigées par Luis Enrique. Un fonctionnement qui permettrait au jeune Italien de s’habituer progressivement aux exigences du très haut niveau.

Pour un gardien de 18 ans, ce type d’environnement peut être idéal : du temps pour progresser, une exposition quotidienne à l’élite et une structure capable de l’accompagner dans sa montée en puissance.

Un profil qui plaît à Luis Enrique

Si Alessandro Longoni séduit le PSG, ce n’est pas seulement pour son potentiel. Le gardien italien possède un profil qui colle parfaitement aux attentes de Luis Enrique, notamment dans un domaine devenu essentiel à Paris : le jeu au pied.

Depuis son arrivée, l’entraîneur espagnol accorde une importance capitale à la relance propre, à la participation du gardien dans la construction et à sa capacité à rester calme sous pression. Longoni serait justement apprécié pour son aisance balle au pied, en plus de ses qualités sur sa ligne.

Formé à l’AC Milan, il s’est déjà distingué dans plusieurs grands rendez-vous chez les jeunes, notamment lors de la finale du championnat U16 remportée face à l’Atalanta en 2024, puis lors de la finale de Coupe d’Italie Primavera contre Cagliari en 2025.

Le chantier des gardiens toujours ouvert

L’arrivée annoncée d’Alessandro Longoni intervient dans un contexte particulier. Le poste de gardien reste un dossier sensible au PSG. Le départ de Gianluigi Donnarumma l’an dernier a rebattu les cartes, tandis que Matvey Safonov vient de terminer une saison historique dans la peau du titulaire.

Mais son statut de numéro un est-il définitivement verrouillé ? Pas forcément. Plusieurs réflexions sont encore en cours au sein du club. L’avenir de Lucas Chevalier reste également incertain après une saison compliquée, avec la possibilité d’un prêt ou même d’un transfert définitif.

Dans ce contexte, Paris continue d’empiler les talents pour renforcer la concurrence et préparer l’avenir avec plusieurs options solides.

Paris mise sur la jeunesse italienne

Avec Renato Marin puis Alessandro Longoni, le PSG confirme aussi son intérêt pour la formation italienne au poste de gardien. Le club parisien semble vouloir bâtir un vivier de jeunes portiers capables, à moyen ou long terme, de venir bousculer la hiérarchie.

Cette stratégie s’inscrit dans une logique plus large. Le PSG veut devenir une référence européenne dans le développement des jeunes talents. La signature de contrats stagiaires pour Wassim Slama et Toumani Diagouraga, issus de la génération U19, va dans le même sens.

Paris ne veut plus seulement acheter des joueurs confirmés. Le club veut aussi former, accompagner et valoriser ses propres talents.

Une recrue d’avenir, mais un vrai signal

Sur le papier, Alessandro Longoni n’arrive pas pour bouleverser immédiatement la hiérarchie. À 18 ans, son objectif sera d’abord de progresser, de s’adapter et de gagner en maturité. Mais son arrivée envoie tout de même un signal fort.

Le PSG veut anticiper. Le PSG veut multiplier les options. Et surtout, le PSG veut continuer à construire une structure capable de durer au plus haut niveau européen.

Après avoir conquis l’Europe, Paris prépare déjà la suite. Et avec Alessandro Longoni, le club de la capitale pourrait bien tenir une nouvelle pépite italienne promise à un avenir très intéressant.