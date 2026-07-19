PSG Mercato : le plan B idéal à Maghnes Akliouche a été identifié !

Et si le PSG tenait déjà une alternative crédible à Maghnes Akliouche ? Pour Data’Scout, le profil idéal se nomme Charles De Ketelaere.

Le dossier Maghnes Akliouche continue d’alimenter les discussions autour du mercato parisien. Mais sur X, le compte spécialisé Data’Scout estime que le PSG devrait sérieusement se pencher sur une autre piste : Charles De Ketelaere, l’international belge de l’Atalanta.

Selon cette analyse, le joueur de 1,92 m possède un profil particulièrement rare. Capable d’évoluer sur l’aile droite, en faux numéro 9 ou encore au milieu de terrain, De Ketelaere offrirait une polyvalence précieuse à Luis Enrique. Son aisance technique, sa qualité de jeu entre les lignes et surtout son impact dans le jeu aérien en feraient un profil unique au sein de l’effectif parisien

Une meilleure option qu’Akliouche

Data’Scout souligne également que, malgré un volume de course global relativement modéré, le Belge affiche un nombre important de sprints à haute intensité, une qualité déjà démontrée sous les ordres de Gian Piero Gasperini à l’Atalanta. Des caractéristiques qui pourraient parfaitement s’intégrer aux exigences physiques du PSG.

Enfin, l’analyste estime que Charles De Ketelaere représente une meilleure option qu’Akliouche, notamment grâce à sa polyvalence et à sa régularité sur une saison complète. Avec les départs de Gonçalo Ramos et de Lee Kang-in, ainsi que l’avenir incertain de certains jeunes offensifs, l’ancien joueur du Club Bruges aurait l’avantage de pouvoir couvrir plusieurs postes sans déséquilibrer l’effectif. Une piste qui, selon Data’Scout, avait déjà été accessible l’été dernier pour environ 50 millions d’euros, mais qui n’avait finalement pas été explorée par les dirigeants parisiens.