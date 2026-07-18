PSG Mercato : ça brûle pour la troisième recrue !

Le PSG et l’AS Monaco se rapprocheraient d’un accord pour le transfert de Maghnes Akliouche.

Après avoir enregistré l’arrivée du jeune gardien Alessandro Longoni et avoir bouclé le retour de Lucas Digne, le Paris Saint-Germain insisterait pour s’attacher les services d’un autre international français présent actuellement à la Coupe du monde 2026. Il s’agit de Maghnes Akliouche.

Akliouche continue de se rapprocher du PSG

Après avoir déjà trouvé un accord contractuel avec l’ailier droit de l’AS Monaco, à qui un contrat de cinq ans aurait été proposé, le champion de France en titre doit désormais s’entendre avec le club de la Principauté sur les bases du transfert. Alors qu’Onze Mondial affirme que le PSG aurait vu sa troisième offre pour Maghnes Akliouche être rejetée par l’ASM, le compte X @PSGInside_Actu n’a pas le même son de cloche dans ce dossier.

« Alors je préfère le dire clairement : il n’y a eu ni deuxième, ni troisième offre. À ce jour, une seule offre a été formulée : 35 millions d’euros, plus 5 millions d’euros de bonus. Celle-ci a naturellement été refusée. Une deuxième offre devrait arriver en début de semaine prochaine », a expliqué le suiveur du PSG sur le réseau social, alors que l’AS Monaco réclamerait toujours 50 millions d’euros pour laisser partir l’international français cet été.

Mais selon les informations du journaliste belge Sacha Tavolieri, les deux clubs se rapprocheraient d’un accord pour le transfert du joueur de 24 ans. « Maghnes Akliouche au PSG, on y est presque ! », a lâché notre confrère sur X.