PSG : Leipzig impose deux conditions folles à Luis Campos pour Diomandé !

Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Le Paris Saint-Germain a fait de Yan Diomandé l’une de ses grandes priorités offensives. Mais le RB Leipzig n’a aucune intention de faciliter le départ de sa pépite ivoirienne. Le club allemand serait malgré tout disposé à conclure une vente cet été, à condition de recevoir plus de 100 millions d’euros… et de conserver le joueur une saison supplémentaire !

Le mercato du PSG pourrait être principalement animé dans le secteur offensif. Avec les prolongations attendues de Senny Mayulu et Fabian Ruiz, aucun renfort majeur ne serait actuellement recherché au milieu de terrain. En attaque, la situation est différente.

Après le départ de Gonçalo Ramos à l’AC Milan et celui annoncé de Kang-in Lee à l’Atlético de Madrid, les doubles champions d’Europe doivent renouveler leurs options offensives. Luis Campos et la direction parisienne ont ainsi jeté leur dévolu sur Yan Diomandé.

Diomandé a choisi le PSG

À seulement 19 ans, l’ailier ivoirien sort d’une remarquable saison en Allemagne, avec 13 buts et 10 passes décisives en 36 rencontres. Des performances qui ont logiquement attiré plusieurs géants européens, dont Liverpool.

Mais malgré l’intérêt très prononcé des Reds, Yan Diomandé aurait donné sa préférence au PSG. L’international ivoirien, qui compte déjà 14 sélections et trois buts, souhaiterait rejoindre le club de la capitale.

Pendant la Coupe du monde, le joueur avait pourtant refusé de s’exprimer sur son avenir : « C’est mon agent qui discute avec le club, je n’ai pas d’information. Je ne veux pas parler de ça parce que c’est une chance de jouer une Coupe du monde. Je veux faire l’histoire avec mon pays et donner le meilleur de moi-même. »

Plus de 100 M€ et un prêt d’une saison

Le principal obstacle reste désormais le RB Leipzig. Malgré des propositions supérieures à 100 millions d’euros formulées par Liverpool, le club allemand avait jusqu’ici fermé catégoriquement la porte à un transfert.

« Notre intention est claire : Yan Diomandé jouera pour le RB Leipzig l’année prochaine », avait notamment prévenu le directeur sportif Marcel Schäfer, rappelant que l’Ivoirien disposait encore de quatre années de contrat.

Selon Bild, Leipzig serait finalement prêt à envisager une vente, mais seulement à deux conditions particulièrement exigeantes. Le club acheteur devra tout d’abord verser plus de 100 millions d’euros. Il devra ensuite accepter de laisser Diomandé en prêt au RBL pendant l’intégralité de la saison 2026-2027.

Leipzig ressort la formule Naby Keita

Le club allemand souhaite donc reproduire l’opération réalisée avec Liverpool pour Naby Keita en 2017 : sécuriser immédiatement une vente majeure, tout en conservant son joueur durant une saison supplémentaire.

Cette formule permettrait à Leipzig de récupérer un énorme chèque sans affaiblir immédiatement son effectif. Elle paraît en revanche beaucoup moins séduisante pour le PSG, qui cherche des renforts capables de compenser ses départs dès cet été.

Paris sait désormais précisément à quoi s’en tenir. Pour arracher Yan Diomandé à Leipzig, il faudra réaliser un investissement colossal et patienter une année avant de le voir sous le maillot rouge et bleu. Reste à savoir si le PSG acceptera ces deux conditions ou s’il préférera concentrer ses efforts sur une cible plus accessible.