PSG : le prix d’un Titi commence à faire parler

En manque de temps de jeu la saison dernière, Ibrahim Mbaye souhaite quitter le PSG cet été. Le club de la capitale ne ferme pas la porte, mais ses exigences financières placent déjà le dossier dans une autre dimension.

Mbaye veut franchir un cap ailleurs

Pur produit de la formation parisienne, Ibrahim Mbaye a visiblement tiré les conséquences de sa dernière saison. Peu utilisé au PSG, l’ailier sénégalais de 18 ans sait que la concurrence offensive ne devrait pas vraiment s’alléger lors du prochain exercice.

Dans ce contexte, le jeune Titi souhaite se relancer dans un environnement où son temps de jeu pourrait augmenter. Une volonté déjà évoquée ces derniers jours, alors que le PSG ne s’opposerait pas à son départ en cas d’offre jugée satisfaisante.

Le PSG fixe une barre très haute

Selon les informations de Foot01, le club de la capitale réclamerait entre 40 et 50 millions d’euros pour libérer Ibrahim Mbaye, encore lié pour deux saisons. Une somme importante pour un élément prometteur, mais qui traduit aussi la cote du joueur sur le marché.

D’après L’Équipe, ce montant a été communiqué aux clubs venus prendre la température dans ce dossier. Sur Transfermarkt, la valeur marchande de Mbaye est aujourd’hui estimée à 30 M€, preuve de la progression rapide de son statut ces derniers mois.

Dortmund et l’Angleterre à l’affût

Le Borussia Dortmund aurait notamment appelé pour connaître la situation du joueur, d’après Fabrizio Romano. Le club allemand n’est pas le seul à suivre le dossier puisque plusieurs formations anglaises seraient également intéressées.

Tottenham, Aston Villa et Manchester City ont été cités ces derniers jours autour du Parisien, sans qu’une offre concrète ne soit pour l’heure confirmée. Si plusieurs prétendants passent réellement à l’action, le PSG pourrait voir les enchères grimper.

Une nouvelle grosse vente en perspective

Après avoir déjà réalisé une belle opération avec le transfert de Gonçalo Ramos à l’AC Milan pour 74 M€, la direction parisienne pourrait enchaîner avec un nouveau départ très lucratif. Le dossier Mbaye reste toutefois dépendant du passage à l’action des clubs intéressés.

Pour le joueur, l’enjeu est désormais clair : quitter son club formateur pour obtenir davantage de responsabilités. Pour le PSG, il s’agit de ne pas brader un Titi dont la popularité dépasse déjà les frontières françaises.