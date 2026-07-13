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FRANCE

PSG, FC Barcelone Mercato : un élément rapproche Ferran Torres de Paris

Par Fabien Chorlet - 13 Juil 2026, 12:30
Ferran Torres sous le maillot du FC Barcelone

La piste menant à Ferran Torres (FC Barcelone) pourrait continuer de prendre de l’épaisseur au PSG.

Pour remplacer Gonçalo Ramos, parti à l’AC Milan, le Paris Saint-Germain aurait coché le nom de Ferran Torres et aurait déjà trouvé un accord contractuel avec l’attaquant du FC Barcelone. Mais alors que le compte X et suiveur du PSG @Djaameel_ a annoncé que l’international espagnol ne constituerait, pour l’heure, qu’un plan B derrière l’attaquant de Bournemouth, Éli Junior Kroupi, dans l’esprit des dirigeants parisiens, Ferran Torres pourrait sérieusement se rapprocher du PSG dans les prochains jours.

Torres plus proche que Kroupi de rejoindre le PSG ?

Et pour cause, d’après le compte X @PSGInside_Actu, toujours très bien informé sur l’actualité du PSG, et notamment sur le mercato, le dossier Éli Junior Kroupi s’annoncerait très compliqué pour le double champion d’Europe en titre. Bournemouth réclamerait toujours près de 100 millions d’euros pour laisser partir l’ancien Lorientais, un montant jugé très élevé par les dirigeants parisiens. Ferran Torres pourrait ainsi devenir l’option privilégiée par le PSG pour compenser le départ de Gonçalo Ramos si la piste menant à Kroupi venait à se refermer.

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