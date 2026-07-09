La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Dans les petits papiers du Stade Rennais, le milieu espagnol Marc Casado (22 ans) ne fait pas du club breton sa priorité estivale en cas de départ du FC Barcelone.

Le Stade Rennais n’a pas abandonné la piste Marc Casado mais le dossier s’annonce particulièrement compliqué. Le milieu de terrain espagnol du FC Barcelone, annoncé sur le départ cet été, privilégierait une autre destination en cas de transfert.

Casado donne sa priorité à l’AC Milan

Selon Sport, le Stade Rennais fait bien partie des clubs intéressés par le joueur de 22 ans. Les dirigeants rennais apprécient son profil pour renforcer leur entrejeu et voient en lui un élément capable d’apporter de la qualité technique et de l’intensité au milieu de terrain.

Le principal obstacle se nomme toutefois l’AC Milan. Le club italien disposerait actuellement d’une longueur d’avance dans ce dossier et aurait les faveurs du joueur, qui ferait de la Serie A sa priorité en cas de départ du Barça. Pour autant, rien n’est encore définitivement tranché.

Avant de prendre une décision sur son avenir, Marc Casado souhaite d’abord échanger avec Hansi Flick. À la reprise de la préparation du FC Barcelone, le milieu espagnol fera un point avec son entraîneur afin de connaître précisément son rôle et son temps de jeu pour la saison 2026-2027.

Flick doit discuter avec lui au FC Barcelone

Cette discussion pourrait être déterminante. Si Flick lui offre des garanties suffisantes, Casado pourrait finalement poursuivre son aventure en Catalogne. Dans le cas contraire, un départ deviendrait beaucoup plus probable.

Le Stade Rennais reste donc attentif à l’évolution du dossier. Le club breton espère pouvoir profiter d’une éventuelle ouverture, même si la forte concurrence de l’AC Milan et son prestige complique sérieusement les choses.

Franck Haise souhaite encore renforcer son effectif avant la fin du mercato, notamment dans l’entrejeu. Marc Casado figure parmi les profils ciblés, mais Rennes devra patienter avant de savoir si une véritable opportunité se présente.