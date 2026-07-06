FC Barcelone : le Barça s’offre un deal à 60 M€ avant d’attaquer le mercato

Le FC Barcelone continue de sécuriser de nouvelles recettes pour renforcer sa marge de manœuvre sur le mercato. Selon Sportune, le club catalan va accueillir un nouveau sponsor majeur sur la manche de son maillot : le géant chinois de l’électroménager Midea.

La marque va remplacer Ambilight TV, technologie développée par Philips et exploitée par TP Vision, qui occupait jusque-là cet emplacement très visible sur les tuniques blaugrana.

Midea va rapporter 12 M€ par saison au Barça

L’accord signé entre le FC Barcelone et Midea porterait sur cinq saisons, pour un montant de 12 millions d’euros par an.

Au total, ce nouveau partenariat garantirait donc près de 60 millions d’euros au club catalan sur la durée du contrat, hors éventuels bonus ou activations commerciales supplémentaires.

Une somme importante pour le Barça, qui cherche depuis plusieurs saisons à redresser durablement sa situation économique tout en restant compétitif sur le marché des transferts.

Un contrat plus stable que celui d’Ambilight TV

Midea prend la suite du partenariat conclu avec TP Vision autour d’Ambilight TV. Ce précédent contrat reposait sur une montée progressive des revenus : 8 millions d’euros la première année, 10 millions la deuxième, puis 12 millions à partir de la troisième saison.

Deux années supplémentaires étaient prévues en option, avec des montants pouvant grimper jusqu’à 14 millions d’euros, sans compter des bonus liés aux résultats sportifs du club.

Avec Midea, le Barça aurait donc choisi une formule plus directe et sécurisante : 12 millions d’euros garantis chaque année pendant cinq ans.

Une nouvelle bouffée d’air pour le mercato

Ce contrat ne réglera pas à lui seul les contraintes financières du FC Barcelone. Mais dans un mercato où chaque recette compte, il offre une nouvelle bouffée d’oxygène aux dirigeants blaugrana.

Entre les ventes attendues, les ajustements salariaux et les nouveaux revenus commerciaux, le Barça tente de reconstruire progressivement sa puissance financière. Et l’arrivée de Midea sur le maillot pourrait bien aider le club à accélérer sur certains dossiers cet été.