ASSE Mercato : Maubleu fait ses adieux et donne déjà rendez-vous aux Verts !

L’histoire entre Brice Maubleu et l’AS Saint-Étienne est désormais terminée. Arrivé dans le Forez avec l’ambition d’apporter son expérience, le gardien de 36 ans quitte le club après deux saisons marquées par des émotions contrastées. Dans un long entretien accordé au site Antichambre, l’ancien portier des Verts est revenu avec sincérité sur son passage à Saint-Étienne, entre fierté d’avoir porté le maillot vert, regrets sportifs et souvenirs impérissables. Désormais engagé avec Pau FC pour les deux prochaines saisons, il pense déjà à ses retrouvailles avec Geoffroy-Guichard, prévues lors de la dernière journée du prochain championnat.

« Porter ce maillot restera une fierté »

Brice Maubleu ne cache pas son attachement à l’ASSE. Même si son aventure stéphanoise n’a pas été couronnée par les succès espérés, le gardien retient avant tout la dimension humaine et populaire du club.

« Saint-Étienne, c’était une très belle expérience, dans un club mythique avec des supporters incroyables », confie-t-il. L’ancien Grenoblois évoque des stades pleins, des déplacements où les Verts étaient soutenus partout en France et une ambiance qu’il n’est pas près d’oublier.

Le bilan sportif, en revanche, laisse un goût d’inachevé. Maubleu nourrit deux grands regrets : l’échec du maintien en Ligue 1 lors de sa première saison, puis l’incapacité à décrocher la montée l’exercice dernier. « Il a manqué les résultats mais l’expérience reste bonne. Elle aurait été incroyable si j’avais pu vivre une montée avec Saint-Étienne », reconnaît-il.

Malgré tout, son passage restera associé à une soirée mémorable : le play-off face à Rodez. Ce soir-là, Geoffroy-Guichard a vibré au rythme des exploits de son gardien, auteur de quatre arrêts lors de la séance de tirs au but. Une performance exceptionnelle qui lui a valu le statut de héros auprès des supporters stéphanois.

« Des séries de tirs au but avec 10 000 personnes derrière toi, tu n’en vis pas beaucoup dans une carrière », raconte-t-il avec émotion. Habitué à afficher près de 40 % de penalties arrêtés au cours de sa carrière, il explique que la seule nouveauté fut… de devoir tirer lui-même un penalty. « Je n’ai pas voulu prendre trop de risques et j’ai un peu raté mon ouverture du pied », sourit-il aujourd’hui.

Même si cette qualification n’a finalement pas débouché sur une montée, cette soirée restera gravée dans sa mémoire. Les nombreux messages reçus après la rencontre témoignent de l’impact de sa prestation. « J’avais à cœur de montrer ce que je valais à Saint-Étienne », insiste-t-il.

Cap sur Pau… avant un retour très attendu dans le Chaudron

Libre de choisir la suite de sa carrière, Brice Maubleu a finalement décidé de rejoindre Pau FC. Un choix mûrement réfléchi après une saison où il a pu prouver qu’il restait compétitif malgré son âge.

Le gardien estime que ses dernières apparitions sous le maillot stéphanois ont rassuré les recruteurs. « Le fait d’avoir rejoué m’a aidé. Quand on reste deux ans sans jouer et qu’on arrive à 36 ans, les clubs se demandent si on est encore performant. Là, j’ai pu faire trois clean sheets sur quatre matchs et quelques arrêts décisifs. Ça a aidé à faire sonner le téléphone. »

Le projet palois l’a convaincu immédiatement. La stabilité du club en Ligue 2, la qualité de l’effectif, la présence de joueurs qu’il connaît déjà ainsi que la possibilité de s’engager sur deux saisons avec sa famille ont pesé dans sa décision. Un nouveau défi qu’il aborde avec enthousiasme.

Maubleu révèle également qu’il aurait pu poursuivre l’aventure à l’ASSE. Le club lui proposait toutefois un rôle de troisième gardien, une perspective qui ne correspondait plus à ses ambitions. « Je n’aurais pas joué du tout, même pas avec la réserve. Et si un jeune prenait ensuite cette place, je pouvais me retrouver à la retraite au bout d’un an », explique-t-il.

Le hasard du calendrier offrira néanmoins une belle conclusion à cette histoire. La dernière journée de championnat conduira Pau à Geoffroy-Guichard, où Maubleu retrouvera les supporters stéphanois. Une affiche qu’il a immédiatement remarquée en découvrant le calendrier.

Déjà chambré par plusieurs anciens coéquipiers, le portier imagine un rendez-vous potentiellement décisif pour les deux clubs. « On sait que ce dernier match pourrait être à enjeux, que ce soit pour une montée directe ou des barrages. Pour eux bien sûr, mais j’espère aussi pour nous ! »

Des mots qui confirment toute l’affection conservée par Brice Maubleu envers l’ASSE. Si son aventure dans le Forez s’achève sans le dénouement espéré, son nom restera associé à l’une des soirées les plus marquantes de ces dernières saisons. Et en mai prochain, le Chaudron pourrait bien lui réserver un accueil à la hauteur des émotions qu’il y a vécues.